DETALJAN IZVJEŠTAJ Petar Sučić i Vlašić zapečatili hrvatsku pobjedu!

Hrvatska nogometna reprezentacija od 23 sata po hrvatskom vremenu igrala je protiv Gane utakmicu 3. kola Svjetskog prvenstva. Nakon poraza od Engleske 4:2 u prvom susretu i pobjede protiv Paname od 1:0, izabranici Zlatka Dalića tražili su nove bodove za prolazak u daljnju fazu natjecanja. Uoči samog početka susreta održana je minuta šutnje za poginule u razornom potresu u Venezueli.

U 4. je minuti P. Sučić izborio prekršaj nakon što su se svi Vatreni povukli na vlastitu polovicu. Dvije je minute kasnije Livaković loše izbio loptu nakon što je napadač Gane jurio prema njemu. U 9. je minuti Perišić tražio Budimira, no prvi je do lopte stigao vratar Asare. Tri su minute zatim pokušali Ganci, Mensah je poslao dugu loptu prema Semenyu, no nije to ni blizu bilo precizno i lopta je za Hrvatsku.

U 16. je minuti Budimir povukao kontru, dodao Baturini, a on proslijedio do Vlašića koji je pogodio vratnicu. Pet minuta kasnije Modrić je izveo slobodni udarac, ali Pongračić je glavom pucao preko gola. U 22. je minuti Stanišić poslao visoku loptu na peterac, Budimir je pokušao stići, no Asare je uhvatio u ruke. Dvije je minute kasnije Budimir pao u kaznenom prostoru nakon što je bio u duelu s Luckassenom, no sudac je pokazao da se igra dalje.

U 30. je minuti Baturina izborio slobodni udarac. Izveo ga je Modrić ubacivši prema Perišiću koji je glavom uputio loptu prema golu, no nije bilo snage u udarcu. Minutu potom Hrvatska je povela: P. Sučić niskim je i prizemnim udarcem s 26 metara poslao loptu u malu mrežu za 1:0. U 38. je minuti Kovačić isto kao i P. Sučić, no Ganci su se obranili. Dvije je minute kasnije Semenyo pokušao pogoditi suprotni kut, ali, srećom za Hrvatsku, lopta je prošla pokraj vratnice. U 44. je minuti Budimir dobio loptu, gradio je, a naposljetku je Perišić ubacio prema njemu na prvu vratnicu, no Luckassen je očistio.

U prvoj minuti sudačke nadoknade P. Sučić izborio je slobodni udarac, Modrić je ubacio, ali obranila se Gana. U trećoj je minuti nadoknade Baturina je ubacio na 10 metara, no ni Budimir ni Vlašić nisu uspjeli stići tu loptu. To je ujedno bila posljednja prilika poluvremena.

Kod Gane su u drugom poluvremenu u igru ušli Oppong i Fatawu. Fatawu je i tvorac prve prilike u nastavku, ali udarac iz 47. minute otišao je iznad gola. U 50. minuti neugodan ubačaj pred Livakovića, ali Semenyo nije uspio zahvatiti loptu Fatawua. I u 53. minuti Semenyo se sjurio prema Livakoviću nakon Kovačićeve izgubljene lopte, ali bilo je zaleđe. U 56. minuti Hrvatska se morala gusto braniti nakon pritiska Sulemane, Modrić je intervenirao. Livaković je bio prvi na lopti kad je Pongračić u 59. u našem kaznenom prostoru napucao Modrića.

Sučić je u 63. minuti izgubio nezgodnu loptu na centru, ali Ganci nisu iskoristili taj poklon. U 66. minuti Matanović je zamijenio Budimira. U 68. minuti Perišić je zaradio žuti karton, a kod Gane su u igru ušli Asante i Nuamah. Uslijedila je pauza za osvježenje koja će se pokazati kobnom za Hrvatsku.

U 73. minuti Gana trese hrvatsku mrežu, Luckassen se u gužvi najbolje snašao i zabio, Sibo je bio u zaleđu pa je uslijedila neobično dugačka VAR provjera. Naposljetku je gol Lucskassena za 1:1 priznat jer Sibo nije utjecao na akciju.

U igru je potom ušao Pašalić. U 82. minuti prava bomba Marija Pašalića dobrano je rastegnula ganskog vratara. Nakon tog kornera Hrvatska se vraća u vodstvo. Modrić je izveo korner, a Vlašić zabio za 2:1 u 83. minuti. Njegov udarac glavom od vratnice se odbio u gol. Sibo je potom izišao iz igre, a ušao Yirenkyi.

Vlašić i Baturina u 88. minuti izlaze kod Hrvatske, a ulaze Gvardiol i Marco Pašalić. Uslijedilo je 7 minuta sudačke nadoknade, a počele su Modrićevim udarcem u blok. Modrić je potom sjajno podvalio lopti za Marija Pašalića, ali i njegov je udarac završio u bloku. Modrić se potom dva puta postavio u blok kad su Ganci opasno krenuli prema našem golu. U petoj minuti sudačke nadoknade Modrić je izveo korner, išlo se na kratku kombinaciju, Marco Pašalić ubacio je na drugu vratnicu, no Ganci su izbacili loptu. Fatawu je u posljednjim sekundama prošao po boku i snažno zapucao, ali iznad gola. To je ujedno bio zadnji napad na utakmici, Hrvatska je pobijedila 2:1 i drugoplasirana je u svojoj skupini, a dva prekrasna gola zabili su Petar Sučić i Vlašić.

HRVATSKA: Livaković - Perišić, Šutalo, Pongračić, Stanišić - Modrić, Kovačić - Baturina, Vlašić, P. Sučić - Budimir

Klupa: Pandur, Kotarski, Gvardiol, Ćaleta-Car, Jakić, Vušković, Erlić, Moro, Mario Pašalić, Fruk, L. Sučić, Kramarić, Matanović, Marco Pašalić, Musa

GANA: Asare - Adjetey, Mensah, Luckassen, Senaya - Partey, Sibo, Owusu - Semenyo, Ayew, Sulemana

Klupa: Zigi, Anang, Seidu, Mumin, Rahman, Opoku, Oppong, Yirenkyi, Boakye, Fatawu, Thomas-Asante, Baah, Williams, Nuamah Adu