DETALJAN IZVJEŠTAJ Hrvatska se teško probija u napad, Portugal dominira posjedom lopte

Hrvatska reprezentacija s Portugalom će odmjeriti snage u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva. Pobjednika ovog susreta čeka ogled s boljim iz utakmice Španjolske i Austrije. Izbornik Dalić odučio se za isti sastav kao protiv Gane.

S tribina se čuje „Zovi, samo zovi, svi će sokolovi za te život dati.“ U 3. minuti Vlašić je dobro dodao na rub kaznenog prostora za Budimira, ali udarac nije bio snažan. U 4. minuti velika opasnost pred hrvatskim golom, Mendes je sjajno dodao u dubinu za Leaoa koji je poslužio Fernandesa, no uz Livakovića se hrvatska zadnja linija uspjela obraniti. Leao je i u 7. minuti zaprijetio centaršutom, Livaković je boksao tu loptu, a nakon kornera je Cancelo pucao iznad gola. U 9. minuti Neto je opasno ubacio, lopta je preletjela Livakovića, ali i prošla pored gola. Vlašić je u 10. minuti ciljao Budimira, koji nije uspio dobro zahvatiti loptu glavom.

U 12. minuti Ronaldo je iz slobodnog udarca pogodio živi zid. Mendes je u 16. minuti izveo korner, a Veiga je ostao sam na skoku, lopta je otišla malo iznad gola. Dias je potom požutio. Petar Sučić izborio je slobodan udarac u 18. minuti, ali Modrićev je ubačaj očišćen. Portugal izrazito dominira i steže obruč oko hrvatskog šesnaesterca. Nakon centaršuta Mendesa odlično se snašao Pongračić. U 29. minuti Pongračić je uputio odličnu dugu loptu na Vlašića, ali sudac je označio zaleđe. Cancelov je opasan ubačaj potom išao na Ronalda, velika sreća za Hrvatsku što ga je propustio.

U 33. minuti opet velika opasnost za hrvatski gol, ali Fernandes nije uspio svladati Livakovića. Baturina je zatim krenuo u kontru, sudac se pri njegovu padu nije oglasio. U 37. minuti Livaković je pokupio prizemni Cancelov centaršut. U 42. minuti Hrvatska je napadala, igrači padali, bez sudačke reakcije – blago rečeno neujednačen kriterij. U prvoj minuti nadoknade prvoga poluvremena Leaov je volej bio neprecizan. To je ujedno bila posljednja prilika u prvome poluvremenu.

HRVATSKA: Livaković; Perišić, Pongračić, Šutalo, Stanišić - Modrić, Kovačić - Baturina, Vlašić, P. Sučić - Budimir.

PORTUGAL: D. Costa - Cancelo, Dias, Veiga, Mendes - J. Neves, Vitinha - Neto, Fernandes, Leão - Ronaldo.

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