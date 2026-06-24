DETALJAN IZVJEŠTAJ Budimir doveo Hrvatsku do pobjede

Hrvatska nogometna reprezentacija od 1 sat je u Torontu igrala utakmicu drugog kola skupine L na Svjetskom prvenstvu. Suparnik Vatrenima bila je Panama, a dvoboj je za Hrvatsku iznimno važan nakon poraza u prvom kolu.

Hrvatska je natjecanje otvorila porazom 4:2 protiv Engleske, dok je Panama u dramatičnoj završnici izgubila od Gane 1:0, primivši pogodak u posljednjim sekundama susreta. Uoči večerašnjeg dvoboja Hrvatska je imala ulogu favorita, kako za pobjedu protiv Paname, tako i za prolazak skupine.

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Prvi je pokušaj pripao Hrvatskoj, ali Modrićev udarac nije bio precizan. Baturina je s druge strane očistio nezgodnu loptu pred našim golom. U 6. minuti Perišić nije uspio doći do lopte i ugroziti Mosqueru. Panama je u 10. minuti izvela slobodan udarac uz gromoglasne zvižduke hrvatskih navijača, ali Šutalo je bio najviši u skoku.

Gvardiol i Baturina odigrali su visoki presing i oduzeli loptu Panacima u 12. minuti. Marco Pašalić pokušao je probiti panamsku obranu okomitom loptom, ali bili su dobro postavljeni. U 16. je minuti isti igrač tražio Perišića, ali ubačaj je bio prejak. Uslijedio je vrlo nezgodan prizeman centaršut Murilla koji je opasno prohujao kroz Livakovićev prostor. U 18. je minuti Perišić morao intervenirati ispred Murilla. Tribinama se ori „Zovi, samo zovi, svi će sokolovi za te život dati“. Panamci se dobro brane visokim skokovima.

U 20. minuti Kovačić dvaput pada na 20 metara, suci se ne oglašavaju. Martinez se sjurio po desnoj strani, ali njegov je udarac išao direktno u Livakovićeve ruke. U 23. minuti ogromna prilika za Panamu, zatresla se Livakovićeva greda, Murillo je pucao glavom, a Livaković rukom uspio skrenuti taman toliko da prečka spasi Hrvatsku. Dalić je tijekom pauze za osvježenje djelovalo poprilično ljutito i pokušao razbuditi naše reprezentativce koji nisu mnogo pokazali u prvoj polovici prvoga dijela.

Baturina je u 29. minuti srušen, Pašalić i Modrić su kod lopte, kapetanova lopta nije pronašla nikoga od suigrača. Ni Pašalićev centaršut u 32. nije bio precizan. U 34. se Kovačić odlično zagradio nakon naše izgubljene lopte. Pongračić je potom neshvatljivo pogriješio s dodavanjem. Modrić se u 37. minuti priključio nizu glupih pogrešaka u dodavanju, nevjerojatno je da je Panama nije iskoristila. Minutu kasnije počeli smo se panično braniti u šesnaestercu.

Pašalić je u 39. pokušao doći do lopte uz Cordobu, otužno. Murillov je ulazak u peterac nekako zaustavljen, iako je Gvardiol ispao kao početnik. U 42. se Hrvatska opet branila pa pokušala izići u napad, ali Musa je gurnu loptu u prazno. Tobožnje strpljivo hrvatsko građenje napada djelovalo je kilavo. Livaković je pokušao razbuditi (!) navijače, igračima bi dobro došlo malo elana s tribina jer na terenu ne izgleda dobro. U prvoj minuti nadoknade prvog poluvremena Baturina je snažno pucao prizemno, Mosquera je zatvorio svoj bliži kut za prvi hrvatski korner. Do kraja prvoga poluvremena nije bilo većih prilika.

U nastavku su Musa i Gvardiol napustili igru, a ušli su Budimir i Kramarić. Baturina je u 49. poslao odličnu loptu za Perišića, koji je nije stigao. Martinez je nagazio Livakovića, suci su sa zakašnjenjem reagirali. Pašalić je u 52. minuti izbacio loptu u korner tijekom pritiska Paname.

Stanišić je u 54. sjajno prošao po desnom boku nakon Pašalićeva dodavanja petom, a Budimir je spremno dočekao centaršut za vodstvo Hrvatske! U 57. minuti Pašalić ne iskorištava zicer, u kontri je ostao jedan na jedan s golmanom nakon Modrićeva dodavanja, nije uspio prebaciti Mossqueru, a ni ispraviti svoju grešku u drugoj šansi. Fajardo je u 60. minuti sam ostao pred Livakovićem, ali nije uspio zahvatiti loptu. U 61. je Barcenas požutio nakon sraza s Modrićem. S tribina se u 63. čuje „Moja domovina“. U 68. minuti Livaković dvaput spašava Hrvatsku svojim obranama, a Panama nam radi velike probleme po desnoj strani. U 72. minuti dvostruka izmjena kod Hrvatske, Luka i Petar Sučić zamijenili su Marca Pašalića i Kovačića. Kod Paname je u 77. minuti Waterman zamijenio Ramosa.

U 79. minuti Harvey je zatresao vanjski dio Livakovićeve mreže. Fajardo je potom s leđa srušio Baturinu koji je jurio prema golu – bez žutoga kartona. U tom je prekidu Mario Pašalić zamijenio Modrića, koji je predao kapetansku traku Perišiću i završio svoj 200. nastup za reprezentaciju. Sučićev je udarac završio kao korner. Baturina je odlično ubacio, Budimir se nije uspio snaći u gužvi. Kod Paname je izišao Fajardo, a ušao Londoño. Baturina je u 85. minuti prošao trojicu na lijevoj strani, ali Stanišić nije uspio uhvatiti loptu s desne strane.

U 88. minuti Kramarić nije dobro poslužio Petra Sučića u punom sprintu. Kod Paname su u igru ušli Davis i Rodriguez. Petar Sučić požutio je zbog prekršaja na Rodriguezu. U trećoj minuti nadoknade Murillo je iz slobodnog udarca pucao visoko iznad gola. Posljednji napad Hrvatske nije donio veća uzbuđenja, ostalo je 0:1. U teškoj utakmici Hrvatska je boljom igrom u drugom poluvremenu došla do pobjede.

Hrvatska: Livaković - Stanišić, Šutalo, Pongračić, Gvardiol - Modrić, Kovačić - Marco Pašalić, Baturina, Perišić - Musa

Panama: Mosquera - Ramos, Cordoba, Andrade - Murillo, Harvey, Barcenas, Blackman - Martinez, Fajardo, Rodriguez