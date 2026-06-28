DETALJAN IZVJEŠTAJ Bomba P. Sučića za prednost na poluvremenu

Hrvatska nogometna reprezentacija večeras od 23 sata po hrvatskom vremenu igra protiv Gane utakmicu 3. kola Svjetskog prvenstva. Nakon poraza od Engleske 4:2 u prvom susretu i pobjede protiv Paname od 1:0, izabranici Zlatka Dalića traže nove bodove za prolazak u daljnju fazu natjecanja.

Uoči samog početka susreta, održana je minuta šutnje za poginule u razornom potresu u Venezueli.

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U 4. je minuti P. Sučić izborio prekršaj nakon što su se svi Vatreni povukli na vlastitu polovicu. Dvije je minute kasnije Livaković loše izbio loptu nakon što je napadač Gane jurio prema njemu. U 9. je minuti Perišić tražio Budimira, no prvi je do lopte stigao vratar Asare. Tri su minute zatim pokušali Ganci, Mensah je poslao dugu loptu prema Semenyu, no nije to ni blizu bilo precizno i lopta je za Hrvatsku.

U 16. je minuti Budimir povukao kontru, dodao Baturini, a on proslijedio do Vlašića koji je pogodio vratnicu. Pet minuta kasnije Modrić je izveo slobodni udarac, ali Pongračić je glavom pucao preko gola. U 22. je minuti Stanišić poslao visoku loptu na peterac, Budimir je pokušao stići, no Asare je uhvatio u ruke. Dvije je minute kasnije Budimir pao u kaznenom prostoru nakon što je bio u duelu s Luckassenom, no sudac je pokazao da se igra dalje.

U 30. je minuti Baturina izborio slobodni udarac. Izveo ga je Modrić ubacivši prema Perišiću koji je glavom uputio loptu prema golu, no nije bilo snage u udarcu. Minutu potom Hrvatska je povela: P. Sučić niskim je i prizemnim udarcem s 26 metara poslao loptu u malu mrežu za 1:0. U 38. je minuti Kovačić isto kao i P. Sučić, no Ganci su se obranili. Dvije je minute kasnije Semenyo pokušao pogoditi suprotni kut, ali, srećom za Hrvatsku, lopta je prošla pokraj vratnice. U 44. je minuti Budimir dobio loptu, gradio je, a naposljetku je Perišić ubacio prema njemu na prvu vratnicu, no Luckassen je očistio.

U prvoj minuti trominutne sudačke nadoknade P. Sučić izborio je slobodni udarac, Modrić je ubacio, ali obranila se Gana. U trećoj je minuti nadoknade Baturina je ubacio na 10 metara, no ni Budimir ni Vlašić nisu uspjeli stići tu loptu. To je ujedno bila posljednja prilika poluvremena.

HRVATSKA: Livaković - Perišić, Šutalo, Pongračić, Stanišić - Modrić, Kovačić - Baturina, Vlašić, P. Sučić - Budimir

Klupa: Pandur, Kotarski, Gvardiol, Ćaleta-Car, Jakić, Vušković, Erlić, Moro, Mario Pašalić, Fruk, L. Sučić, Kramarić, Matanović, Marco Pašalić, Musa

GANA: Asare - Adjetey, Mensah, Luckassen, Senaya - Partey, Sibo, Owusu - Semenyo, Ayew, Sulemana

Klupa: Zigi, Anang, Seidu, Mumin, Rahman, Opoku, Oppong, Yirenkyi, Boakye, Fatawu, Thomas-Asante, Baah, Williams, Nuamah Adu