Dok se diljem Dalmacije otvaraju veliki adventi, u jednom malom poljičkom mjestu nastala je jedna sasvim drukčija božićna priča. U Trnbusima je desetak entuzijasta prije nekoliko godina odlučilo zasukati rukave, urediti zapušteni park i svojim sumještanima podariti mjesto na kojem će se okupljati tijekom najljepšeg dijela godine. Ono što je počelo sa stotinjak metara poklonjenih božićnih lampica danas je preraslo u malu, ali posebno simpatičnu adventsku manifestaciju. Posjetili smo ih u subotu navečer, kada je unatoč hladnoći i buri u njihovu parku vladala toplina.

O tome kako je nastao Advent u Trnbusima razgovarali smo s Petrom Stanićem, jednim od mještana koji su sudjelovali u njegovu pokretanju i organizaciji. Iza svega ne stoji velika produkcija, nego dobra volja ljudi koji su poželjeli učiniti nešto lijepo za svoje mjesto.

Od zapuštenog parka do omiljenog mjesta okupljanja

– Advent funkcionira već treću godinu zaredom. Skupina nas, desetak mještana Trnbusa, došla je na ideju da uredi jedan zapušteni park koji godinama nitko nije čistio ni održavao. Mi smo ga očistili, sredili, stavili adventsku kućicu i tako je cijela priča krenula – prisjetio se Stanić.

Posebno je zanimljivo kako je iz godine u godinu rasla njihova božićna rasvjeta. Prvih stotinjak metara lampica dobili su na poklon, a zahvaljujući donacijama i angažmanu mještana danas ih imaju čak 750 metara. U središtu parka nalazi se 12 metara visoka jelka, od koje je zapravo sve i počelo. Upravo je ona bila prvi veliki božićni ukras, oko kojeg su volonteri postupno uređivali ostatak prostora.

Nemaju pet milijuna lampica, ali imaju grijanje kakvo rijetko koji Advent ima

Dok su se u nedalekom Božićnom selu u Gornjem Docu iste večeri palili milijuni lampica, u Trnbusima su se dosjetili kako svojim posjetiteljima olakšati boravak na otvorenom tijekom hladnih zimskih večeri. Umjesto skupih vanjskih grijalica, sami su izradili improvizirane peći od starih metalnih bačava zapremnine 200 litara. U njima lože vatru, a njihovo praktično rješenje privlači pozornost posjetitelja. Pokazalo se posebno korisnim tijekom ove hladne subotnje večeri obilježene burom.

– Svi nas pitaju di ste ovo nabavili, a mi smo ih napravili od starih bačava od 200 litara. U njima ložimo vatru, tu se grijemo i bude lipo, bude prilično toplo bez obzira na to što je vani hladno – kroz osmijeh nam govori Stanić.

Upravo takvi detalji daju Adventu u Trnbusima poseban karakter. Ovdje mnogo toga nastaje zahvaljujući snalažljivosti i vlastitim rukama mještana, a ne velikim financijskim mogućnostima.

Osnovali udrugu zanimljivog imena – „Centar svita”

Adventska priča potaknula je mještane da ove godine svoje djelovanje podignu na višu razinu osnivanjem udruge. Nazvali su je „Centar svita – Trnbusi”, što dovoljno govori o njihovoj privrženosti rodnom mjestu. Ime je odabrano s dozom dalmatinskog humora, ali i ponosa. Za ljude koji vole svoj zavičaj nije teško razumjeti zašto upravo njihovo malo mjesto može biti središte svijeta.

– Ove godine smo osnovali udrugu jer smo vidjeli da je tako lakše funkcionirati. Kako mi volimo naše mjesto zvati centrom svita, tako nam se zove i udruga – objašnjava Stanić.

Svaki je gost dobrodošao

Advent u Trnbusima otvoren je petkom i subotom u poslijepodnevnim satima. Prvotna ideja bila je stvoriti mjesto druženja za stanovnike samih Trnbusa, a organizatori zbog ograničenog prostora nemaju ambiciju stvarati masovnu manifestaciju. Ipak, vrata njihova adventskog parka otvorena su svima koji žele upoznati ovu simpatičnu poljičku priču. Kako nam je poručio Stanić, svaki je gost dobrodošao.

U vremenu kada se adventske manifestacije nerijetko uspoređuju prema broju lampica, kućica, koncerata i posjetitelja, Trnbusi nude jednu drukčiju mjeru uspjeha. Desetak ljudi uspjelo je godinama zapuštenom prostoru udahnuti novi život, stvoriti novu tradiciju i pružiti svojim sumještanima još jedan razlog za okupljanje.

I možda upravo u tome leži najveća čar njihova Adventa. Jer za blagdansku toplinu ponekad su dovoljne dobra volja, nekoliko starih bačava, okićena jelka i ljudi kojima je stalo do mjesta u kojem žive.