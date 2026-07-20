Deset tisuća ljudi i fešta s velikim srcem: peti Moto susret Klis ponovno pogodio u sridu

Kad se na Kočinjem brdu iznad Klisa okupe bajkeri iz dvjestotinjak klubova, više od deset tisuća posjetitelja, nekoliko tisuća konjskih snaga na dva kotača i glazba koja ne prestaje do ranih jutarnjih sati, jasno je da se u Klisu održava fešta koja je odavno prerasla lokalne okvire.

Peti Moto susret Klis u petak i subotu ponovno je privukao brojne ljubitelje motora, ali i sve one kojima je dobar razlog za izlazak dobra glazba, druženje i atmosfera. A toga na Kočinjem brdu nije nedostajalo.

Bajkeri su pristizali iz cijele Hrvatske, ali i brojnih europskih zemalja, a tijekom dva dana publiku su zabavljali koncerti, defile, moto igre i DJ program. Ali ono po čemu će se susret i ove godine pamtiti bila je atmosfera, zbog koje se na ovakve fešte dolazi i zbog koje se ostaje do kraja.

Glazbeni program u petak otvorio je kninski The Old School Band, a potom je na pozornicu stigao T.B.F. i svojim hitovima podigao publiku na noge. Subota je bila rezervirana za hvarski Loud South, a onda je Kočinje brdo preuzela Kristina Iveković. U programu The KristTINA's Show - Tribute to Tina Turner, uz petnaestak izvođača, zapalila je Kočinje brdo.

Motor kao nagrada, pomoć kao cilj

Uz dobru zabavu, na Moto susretu nije se zaboravilo ni na one kojima je pomoć najpotrebnija. Organizirana je humanitarna lutrija, a glavna nagrada bio je Suzuki Intruder 1500. Svaka kupljena ulaznica ujedno je bila i kupon za izvlačenje, pa su posjetitelji, osim što su se dobro zabavili, sudjelovali i u humanitarnoj akciji.

„Zahvaljujem svim članovima kluba, volonterima, sponzorima, donatorima, Tomislavu Božikoviću i tvrtki Queen Media, koji su se pobrinuli da pozornica i produkcija budu na svjetskoj razini. Zahvaljujem i svima koji su kupili ulaznicu i tako sudjelovali u humanitarnoj lutriji. Posebno me veseli što je sve bilo po planu i što nije zabilježen nijedan incident“, kazao je Mijo Smodlaka, predsjednik Moto kluba Slobodni Jahači Klis.

Od Nordkappa i Cabo da Roce do Klisa

Kako je i obećao, drugog dana Moto susreta Klis stigao je sedmeročlani tim BMW MK Dalmacija, predvođen Željanom Rakelom, i to nakon humanitarne vožnje „Bradata vožnja – Extreme Across Europe“.

Ekipa je iz Klisa krenula 4. srpnja na put dug oko 12 tisuća kilometara. Ruta ih je vodila do Nordkappa u Norveškoj, najsjevernije točke Europe, pa sve do Cabo da Roce pokraj Lisabona, najzapadnije točke kontinenta. Putem su prikupljali donacije za Županijsku ligu protiv raka i upozoravali na važnost prevencije malignih bolesti.

„Iza nas je još jedan Moto susret koji je pokazao koliko je snažno zajedništvo bajkerske zajednice. Ponosni smo što su u Klis ponovno stigli prijatelji iz cijele Hrvatske i brojnih europskih zemalja te što smo zajedno stvorili atmosferu po kojoj je naš Moto susret postao prepoznatljiv. Vidimo se dogodine“, poručio je Smodlaka.