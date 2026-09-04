Deset slučajeva virusa Zapadnog Nila u Hrvatskoj: Šest osoba završilo u bolnici

U Hrvatskoj je ove godine zabilježeno deset infekcija virusom Zapadnog Nila, a šest osoba zbog teže kliničke slike moralo je biti hospitalizirano. Smrtnih slučajeva nije bilo, a iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) poručuju da je epidemiološka situacija i dalje uobičajena.

Od ukupnog broja prijavljenih infekcija, četiri su prošle bez simptoma. Najviše slučajeva zabilježeno je na području Zagreba i Zagrebačke županije – ukupno pet. Po dvije infekcije prijavljene su u Krapinsko-zagorskoj i Osječko-baranjskoj županiji, dok je jedna evidentirana u Koprivničko-križevačkoj županiji.

Kao i prethodnih godina, većina slučajeva dolazi iz kontinentalnog dijela Hrvatske.

Broj slučajeva porastao posljednjih dana

Novi podaci pokazuju porast broja prijavljenih infekcija. HZJZ je 27. kolovoza imao evidentirano šest slučajeva, pri čemu su tri osobe bile hospitalizirane, a tri nisu imale simptome.

U međuvremenu je broj prijavljenih infekcija narastao na deset, dok se broj hospitaliziranih udvostručio, s tri na šest. Unatoč porastu, HZJZ trenutačnu situaciju ne smatra neuobičajenom.

Virus Zapadnog Nila na ljude se uglavnom prenosi ubodom zaraženog komarca, a ne uobičajenim kontaktom sa zaraženom osobom. Rizik je izraženiji tijekom ljeta i početkom jeseni, kada su komarci najaktivniji.

Većina zaraženih nema simptome

Prema podacima HZJZ-a, između 70 i 80 posto infekcija prolazi bez simptoma. Ako se bolest ipak razvije, mogu se pojaviti povišena temperatura, glavobolja, bolovi u mišićima i zglobovima, slabost, mučnina, povraćanje i osip.

Razdoblje inkubacije traje od dva do 15 dana, dok se simptomi najčešće povlače nakon tri do šest dana.

Teški neurološki oblici bolesti javljaju se kod manje od jedan posto zaraženih. Mogu uključivati meningitis i encefalitis, a među ozbiljnijim simptomima su visoka temperatura, jaka glavobolja, ukočen vrat, dezorijentacija, tremor, konvulzije, izražena slabost mišića, paraliza i koma.

Kako se zaštititi?

HZJZ građanima savjetuje korištenje repelenata, nošenje odjeće dugih rukava i nogavica te postavljanje zaštitnih mreža na prozore i vrata.

Važno je i uklanjati stajaću vodu oko kuća i u dvorištima. Posude, kante, bačve, vaze, stare gume i slična mjesta na kojima se zadržava voda mogu postati pogodna mjesta za razmnožavanje komaraca.