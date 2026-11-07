Deset radiologa odlazi, SDP žestoko napao HDZ: "Pacijenti su tu zadnja rupa na svirali"

SDP je oštro kritizirao HDZ zbog kadroviranja u zdravstvu, povezujući odluku o imenovanju Dijane Zadravec na čelo Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju KBC-a Sestre milosrdnice s odlaskom radiologa iz te bolnice.

U priopćenju navode da je ravnatelj bolnice Davor Vagić, koji je uoči posljednjih parlamentarnih izbora potpisao pismo podrške premijeru Andreju Plenkoviću, donio odluku o imenovanju Zadravec, članice HDZ-a. Ističu i da je predsjednik Upravnog vijeća bolnice Željko Krznarić također bio među potpisnicima pisma podrške Plenkoviću.

SDP podsjeća da je Zadravec prije četiri godine dobila otkaz zbog narušavanja međuljudskih odnosa i povrede dostojanstva zaposlenika te navodi da je Županijski sud u Puli potvrdio zakonitost te odluke. Zadravec je, prema priopćenju, zatražila reviziju presude od Vrhovnog suda, piše N1.

"Kriza koju su sami stvorili"

U SDP-u tvrde da je imenovanje Zadravec izazvalo val otkaza radiologa u trenutku kada su liste čekanja za radiološke pretrage već izrazito duge.

"Ministrica Hrstić, članica HDZ-a, koju je odabrao Andrej Plenković na tu poziciju, prima deset liječnika koje je dalo otkaz da riješi krizu nastalu odabirom vlastite stranačke kolegice odlukom drugih, stranci očito iznimno bliskih ljudi", navode u priopćenju.

Posebno su kritizirali izjavu ministrice zdravstva Irene Hrstić nakon sastanka s liječnicima, na kojem je, prema njihovim navodima, rekla da je razgovor prošao "u normalnom tonu" i da je bio "ugodan", piše N1.

"Naivno je očekivati da će ova Vlada, ova bolnička uprava, ministrica Hrstić i premijer Plenković riješiti problem kada su svi bili uključeni u kreiranje tog problema!", poručuju iz SDP-a.

"Cijenu ćemo platiti svi mi"

Upozoravaju da će odlazak velikog broja visokokvalificiranih liječnika u kratkom vremenu biti teško nadoknaditi te da bi posljedice mogli osjetiti pacijenti koji čekaju radiološke pretrage.

"Cijenu ćemo platiti svi mi – koji čekamo u redu za radiološke pretrage, koji tražimo dostupne usluge i koji svojim novcem financiramo njihove pozicije!", ističu.

SDP smatra da je slučaj KBC-a Sestre milosrdnice primjer stranačkog kadroviranja u javnom zdravstvu.

"Jedino rješenje je potpuno micanje HDZ-a iz zdravstva jer je na ovom slučaju kristalno jasno da im je bitno samo jedno – vlastito uhljebljivanje. Pacijenti su tu zadnja rupa na svirali", zaključuju u priopćenju.