Deset heroina uz 'Rozu' na Peristilu: Split poslao snažnu poruku ženama oboljelima od raka dojke

Na splitskom Peristilu danas je predstavljena Roza, zaštitno lice manifestacije THINK PINK – Race for the Cure, koja će se u Splitu održati 4. listopada.

Roza je na Peristil izašla iz Vestibila u pratnji deset žena koje su pobijedile rak dojke, a događaj je zamišljen kao snažna poruka podrške, zajedništva i ohrabrenja svim ženama koje se suočavaju s tom bolešću.

Na Peristilu su se ovom prigodom pjevale pjesme „Roza“ i „Vjeruj u ljubav“, a okupljeni su se pridružili poruci kojom organizatori žele pokazati da žene koje prolaze kroz liječenje raka dojke nisu same.

Među ženama koje su danas ponosno nosile ružičasti plašt bila je i 36-godišnja Ana Kovač, koja iza sebe ima teško iskustvo borbe s karcinomom dojke.

„Bila sam uvjerena da je to kraj“

Kada joj je postavljena dijagnoza i kada se pokazalo da je bolest uznapredovala više nego što se u početku mislilo, Ana je, kaže, bila uvjerena da je pred njom najgori mogući ishod.

Danas na svoje iskustvo gleda drukčije.

„Koliko god ta dijagnoza nosi loših stvari, meni je zapravo donijela i dobre. Postaneš svjestan svoje okoline, onih sitnih stvari. Moram reći da mi je donijela više dobroga nego lošega“, ispričala je.

Bolest ju je, kaže, potpuno promijenila.

„Kad ostaneš bez kose, više se ne moraš skrivati od toga tko si i što si. Ideš naprijed, nema natrag, nema odustajanja. Dobiješ neku jaču snagu.“

Drugim ženama koje prolaze kroz istu borbu šalje jednostavnu poruku – ne odustajati.

„Treba se držati tog puta i nikako ne posustati. Ja se nisam dala i svima govorim da ne odustaju, jer sve ipak može izaći na dobro.“

Prošle godine nije mogla, ove godine ide na start

Ana se već prošle godine željela pridružiti utrci Race for the Cure, ali joj zdravstveno stanje to nije dopuštalo.

Ipak, prizor splitske Rive ispunjene ljudima koji su hodali i trčali u znak podrške ostao joj je duboko urezan u sjećanje.

„Kad vidiš sve te ljude, to ti daje snagu da ideš naprijed, da guraš, da si tu. Toliko si ushićen i sretan kad vidiš da ti svi oni daju podršku“, kazala je.

Ove će godine, 4. listopada, i sama stati na start.

„Trčat ću prvenstveno za sebe i za sve ono što sam prošla, a onda i za sve žene koje poznajem, a koje se bore s karcinomom. Želim im dati hrabrosti i snage i pokazati da smo tu za njih“, poručila je Ana.

Današnje predstavljanje Roze na Peristilu bilo je tako uvod u ovogodišnji Race for the Cure, manifestaciju kojom se pruža podrška ženama oboljelima od raka dojke i onima koje su bolest pobijedile.

Organizatori pozivaju građane da se uključe u događaj 4. listopada i podrže „sve naše Roze“.

„Budite Rozina snaga“, poručuju organizatori.