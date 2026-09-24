Deset godina u fotografijama: „Ti si plavo mojih boja“ večeras u Fotoklubu Split

Danas, 24. rujna 2026. u 18:30 sati u Fotoklubu Split otvara se retrospektivna izložba fotografija „Ti si plavo mojih boja“, povodom 10 godina djelovanja Akademskog pjevačkog zbora „Silvije Bombardelli“.

Zbor je osnovan 2016. godine prvenstveno radi sudjelovanja na sveučilišnim manifestacijama, a tijekom proteklog desetljeća proširio je svoje djelovanje kroz brojne koncerte, gostovanja, međusveučilišne i međunarodne suradnje te nastupe na glazbenim festivalima u Hrvatskoj i inozemstvu. Izložba donosi izbor fotografija nastalih tijekom deset godina rada Zbora. Obuhvaća koncerte, putovanja, gostovanja, probe i druge trenutke povezane s njegovim djelovanjem te pruža pregled aktivnosti i ljudi koji su tijekom tog razdoblja bili dio Zbora.

Postav je zamišljen kao fotografski pregled prvih deset godina djelovanja Akademskog pjevačkog zbora „Silvije Bombardelli“ i dokument razvoja njegovih aktivnosti od osnutka do danas.