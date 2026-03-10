Deset godina povezivanja malih poduzetnika i studenata kroz projekte PlanStart i WebStart

Današnjim potpisivanjem ugovora o provedbi projekata PlanStart i Webstart 2026., suradnja između Hrvatske gospodarske komore – Županijske komore Split i Sveučilišnog odjela za stručne studije Sveučilišta u Splitu na ovim projektima, kojima direktno povezuju gospodarski i obrazovni sektor, ušla je u svoju desetu godinu.

Projekte PlanStart i WebStart dvije su institucije pokrenule 2016. godine upravo kako bi jače povezale poduzetništvo i obrazovanje, omogućujući studentima da se okušaju i steknu prvo iskustvo rada u realnom sektoru, a malim poduzetnicima iz Splitsko-dalmatinske županije da besplatno dobiju prijeko potrebne poslovne alate – poslovni plan i web stranicu.

''Deset godina provođenja projekata iznjedrilo je brojne poslovne planove i web stranice, ali i uspješne i kvalitetne suradnje poduzetnika i studenata, od kojih su se neke nastavile i po završetku projekata. Naime, ovi su projekti prilika za upoznavanje i povezivanje studenata i poduzetnika, koji na ovaj način možda nađu buduće kolege i partnere'', poručio je predsjednik HGK – Županijske komore Split Joze Tomaš.

Kako je istaknuto, ovi projekti, koji poduzetnicima omogućavaju besplatno dobivanje poslovnog plana/web stranice, a studentima rijetku i vrijednu priliku za primjenu stečenog znanja u praksi i stjecanje dragocjenog iskustva, predstavljaju pravi primjer win-win situacije.

Zadovoljstvo desetljetnom uspješnom suradnjom i projektima iskazao je i pročelnik Sveučilišnog odjela za stručne studije dr. sc. Petar Pepur. ''Ovo je prilika našim studentima da pokažu što znaju i što su naučili, ali i da još više nauče tijekom rada na projektima i kroz suradnju s poduzetnicima, stoga su projekti izvrsna nadopuna nastavi'', rekao je Pepur.

I ove godine u projektima sudjeluju poduzetnici iz različitih djelatnosti – od pustolovnog turizma, opremanja brodova i prodaje automobila do alternativne medicine, proizvodnje i trgovine nakitom te računovodstvenih i knjigovodstvenih usluga. Svima im je zajednička potreba da svoje poslovanje unaprijede kvalitetnim poslovnim planom ili promotivnom web stranicom, ali i da svoje poduzetničko iskustvo i znanje podijele kroz suradnju s mladima.

Projekti će trajati tijekom proljetnog semestra, do početka lipnja, kada će se na završnoj konferenciji ponovo okupiti svi sudionici, i studentski timovi i poduzetnici te predstaviti rezultati i podijeliti iskustva.