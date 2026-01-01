Deset godina novogodišnjih skokova u Cetinu: Trnbusi i ove godine obilježili tradiciju na Stružici

Mještani Trnbusa danas su točno u podne na Stružici obilježili velikih deset godina jedne od najljepših i najhrabrijih lokalnih tradicija – novogodišnjih skokova i kupanja u rijeci Cetini.

Unatoč buri i studeni, Lakomi avanturisti ni ove godine nisu odustali. Temperatura rijeke iznosila je svega četiri stupnja Celzijeva, dok je temperatura zraka bila tek tri stupnja, no to nije spriječilo hrabre skakače da uskoče u ledenu Cetinu i time obilježe okruglu obljetnicu ove sve popularnije tradicije.

U rijeku su i ove godine skočili Zdravko Rodić i Petar Stanić, nastavljajući priču koja je odavno prerasla običan „ludi skok“ te postala simbol zajedništva, hrabrosti i ljubavi prema rodnom kraju.

Organizatori su zahvalili svima koji su tijekom proteklih deset godina dolazili bodriti skakače i širili priču o Trnbusima, istaknuvši kako upravo zahvaljujući podršci mještana i posjetitelja ova tradicija i dalje živi i raste.

Uz želju da nova godina donese još puno zdravlja, smijeha i zajedničkih druženja uz Cetinu, Trnbušani su poručili: vidimo se i dogodine – u isto vrijeme, na istom mjestu.