Derifaj žestoko uzvratila nakon potvrđene optužnice: "Thompson je moćna osoba koja uspijeva instrumentalizirati DORH"

Nakon što je sudsko vijeće Općinskog suda u Splitu potvrdilo optužnicu protiv novinarke Danke Derifaj, snimatelja Pere Janjića i predstavnika stanara Branka Miodraga, zbog snimanja priloga na terasi koju pjevač Marko Perković Thompson smatra svojom, a stanari zajedničkim krovom zgrade na splitskom Žnjanu, oglasila se i sama novinarka.

Derifaj je u objavi poručila kako se, unatoč aktualnim političkim događajima, ipak želi osvrnuti na DORH-ovu optužnicu.

"Znam da sam nebitna dok predsjednik divlja, a premijer razbija stupiće. Ipak ću se osvrnuti na DORH-ovu optužnicu", započela je Danka Derifaj.

Novinarka RTL-ove emisije "Potraga" poručila je kako je uvjerena da će na sudu dokazati da je svoj posao obavljala isključivo u javnom interesu.

"Veselim se prilici da na sudu dokažem kako sam radila novinarski posao isključivo u javnom interesu; a taj je kako moćan čovjek, blizak vlasti, koristi svoju poziciju kako bi oduzimao tuđe i gradio nelegalne nekretnine", napisala je Derifaj. Optužnica se odnosi na događaj iz kolovoza 2021. godine, kada su Derifaj i Janjić, u pratnji predstavnika stanara Miodraga, snimali prilog o imovinsko-pravnom sporu na Žnjanu. Stanari tvrde da je riječ o zajedničkom krovu zgrade, dok Thompson tvrdi da je terasa njegovo vlasništvo.

Derifaj: "Ovo potvrđuje koliko je Thompson moćna osoba"

U nastavku objave Derifaj je iznijela ozbiljne optužbe na račun pjevača, tvrdeći da je pravosudni nastavak slučaja usmjeren protiv novinara koji su istraživali temu od javnog interesa. "Ovaj pravosudni nastavak i podizanje optužnice protiv mene, snimatelja i predstavnika suvlasnika krova na koji smo se popeli samo potvrđuje koliko je Marko Perković Thompson moćna osoba koja uspijeva instrumentalizirati Državno odvjetništvo u osvetničkom pohodu prema novinarki koja razotkriva široj javnosti kako on krši zakone RH i kako je u povlaštenom položaju u odnosu na ostale građanke i građane Republike Hrvatske", poručila je Derifaj.

"Naravno da mu smetam"

Derifaj je u objavi dodatno istaknula kako smatra da je slučaj posebno problematičan zbog javnog imidža pjevača i poruka koje šalje publici. "Tragedija je tim veća jer on mase privlači na svoje koncerte upravo pričom kako voli svoju domovinu i tako zarađuje ogroman novac. Pri tom opetovano kršeći zakone te iste domovine. Naravno da mu smetam", zaključila je Danka Derifaj.

Optužnica izazvala brojne reakcije

Podsjetimo, potvrda optužnice predstavlja novi obrat u ovom slučaju. Ranije je isti sud odbio kazneni nalog koji je Državno odvjetništvo priložilo uz optužnicu, a kojim je za sve troje bila zatražena zatvorska kazna od četiri mjeseca, uvjetno na godinu dana. Hrvatsko novinarsko društvo ranije je optužnicu ocijenilo opasnim presedanom i pritiskom na novinarske slobode, dok je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić ranije poručio da su optužbe utemeljene, pozivajući se na zaštitu privatnosti doma.

Sudski postupak sada će se nastaviti, a Derifaj najavljuje da će svoju obranu temeljiti na tvrdnji da je radila novinarski posao u javnom interesu.