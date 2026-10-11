Privedena 44 navijača, policija oduzela više od 180 pirotehničkih sredstava

U subotu, 10. listopada 2026. s početkom u 15 sati na gradskom stadionu Poljud odigrana je nogometna utakmica između HNK Hajduk i GNK Dinamo. Policija je navedeni susret proglasila utakmicom visokog sigurnosnog rizika, a samu utakmicu pratilo je oko 26 tisuća gledatelja, od kojih 1700 navijača gostujuće momčadi.

Osiguranje utakmice je vodila Policijska uprava splitsko-dalmatinska u koordinaciji s Ravnateljstvom policije, sukladno Protokolu o sigurnosti na utakmicama visokog rizika te u suradnji s drugim policijskim upravama, s ciljem poduzimanja svih mjera i radnji kako bi utakmica, s aspekta sigurnosti protekla u najboljem redu.

Policijski službenici su prije, za vrijeme i nakon osiguranja utakmice poduzimali niz operativnih mjera i radnji kako bi ostvarili sigurnosne uvjete za neometano održavanje ovog javnog okupljanja.

Na području Splita tijekom dana nisu zabilježeni sukobi niti incidenti. Do završetka utakmice u službene prostorije policije privedena su 44 navijača (15 domaćih i 29 gostujućih) uglavnom zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima, Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira i Zakona o suzbijanju zlouporabe droga. Policijski službenici su tijekom osiguranja oduzeli više od 180 pirotehničkih sredstava, a deset osoba bit će prekršajno prijavljeno zbog posjedovanja pirotehničkih sredstava.

Od Dugopolja do Splita prepraćeno je ukupno 317 vozila s gostujućim navijačima (253 osobnih vozila, 61 kombi i 3 autobusa). Preprate su protekle bez incidenata, ozljeđivanje osoba i oštećenja imovine. Također, nakon završetka javnog okupljanja svi gostujući navijači su vozilima prepraćeni do Dugopolja. Utakmica je završila u 17:08 sati, nakon čega je uslijedio razilazak posjetitelja.

"Zahvaljujemo posjetiteljima koji su svojim ponašanjem pokazali da je moguće navijati bez nasilja i protupravnih ponašanja", poručuju iz PU splitsko-dalmatinske.