Demolirao objekt u Dalmaciji i napravio štetu od više tisuća eura

Policijski službenici Policijske postaje Vodice proveli su kriminalističko istraživanje nad 45-godišnjakom osumnjičenim za počinjenje kaznenog djela oštećenja tuđe stvari.

Sumnjiči ga se da je u vremenskom razdoblju od 18. do 20. lipnja 2026. godine kao korisnik objekta u Vodicama, vlasništvo tvrtke iz Vodica, u unutrašnjosti objekta oštetio električne instalacije, radijatore, sanitarnu opremu te više komada vrata i dovratnika, čime je počinjenja materijalna šteta u iznosu od više tisuća eura.

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Nakon provedenog istraživanja, protiv 45-godišnjaka bit će podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.