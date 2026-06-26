Dembélé razbio Norvešku i ostvario podvig kakav se na SP-u čekao desetljećima

Francuz Ousmane Dembélé već je u prvom poluvremenu utakmice Norveške i Francuske na Svjetskom prvenstvu postigao hat-trick i ispisao stranice nogometne povijesti.

Aktualni osvajač Zlatne lopte do tri pogotka stigao je u samo 26 minuta. Prvi je zabio već u ranoj fazi susreta preciznim udarcem desnom nogom, drugi je dodao manje od 14 minuta kasnije, a treći pogodak postigao je u 32. minuti utakmice.

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Time je Dembélé ostvario drugi najbrži hat-trick u povijesti svjetskih prvenstava. Brži je bio jedino Austrijanac Erich Probst, koji je davne 1954. godine protiv Čehoslovačke tri gola postigao u 24 minute.

Francuz je ujedno postao prvi nogometaš nakon Olega Salenka na Svjetskom prvenstvu 1994. godine koji je hat-trick kompletirao već u prvom poluvremenu.

Sjajna predstava dodatno je zakomplicirala utrku za Zlatnu kopačku. Dembélé sada ima četiri pogotka te se izjednačio s Kylianom Mbappéom, Viníciusom Júniorom i Erlingom Haalandom. Ispred njih je zasad samo Lionel Messi s pet pogodaka, koji svoju sljedeću utakmicu igra u subotu.

Norveška je u dvoboj s Francuskom ušla s čak deset promjena u početnoj postavi, uključujući i Erlinga Haalanda koji nije započeo susret. Obje reprezentacije već su prije posljednjeg kola osigurale plasman u nokaut fazu, pa je izravni dvoboj odlučivao tek o prvom mjestu u skupini i lakšem putu u nastavku natjecanja