Delminium Travel novi je sponzor i službeni autoprijevoznik Hajduka

Hajduk započinje suradnju s Delminium Travelom, koji postaje novi sponzor i službeni autoprijevoznik Kluba. Riječ je o dalmatinskoj tvrtki s dugogodišnjim iskustvom u organizaciji putovanja i prijevoza, koja će u nadolazećem razdoblju preuzeti ulogu službenog autoprijevoznika Hajduka.

Delminium Travel bit će zadužen za službena putovanja Kluba, uz naglasak na kvalitetu usluge, iskustvo putovanja i potrebe profesionalnog sportskog okruženja.

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Poseban dio suradnje odnosi se na novi autobus za prvu momčad, čiji se dolazak u Split očekuje u rujnu. Riječ je o autobusu marke MAN, jednog od vodećih europskih proizvođača gospodarskih vozila, poznatog po autobusima i rješenjima za putnički prijevoz.

Projektu se pristupilo s posebnom pažnjom, a autobus će biti osmišljen i prilagođen potrebama prve momčadi. Vanjski izgled bit će razvijan u skladu s identitetom Kluba, dok će unutrašnjost zajednički kreirati marketing Kluba i stručnjaci iz tvrtke MAN u Njemačkoj, s naglaskom na funkcionalnost, udobnost i personalizirane detalje poput klupskih boja, grba i elemenata prilagođenih igračima i stručnom stožeru tijekom službenih putovanja.

- Kod ovakvih partnerstava posebno nam je važno da ona imaju jasnu i konkretnu vrijednost za Klub. Hajduk je klub koji u HNL-u prelazi najveći broj kilometara jer su nam u prošloj, ali i u nadolazećoj sezoni najbliža gostovanja u Zagrebu, što je oko 820 kilometara u oba smjera, dok put do Osijeka i natrag iznosi oko 1.360 kilometara. U takvom ritmu natjecanja važno je imati partnera koji razumije potrebe profesionalnog sporta i može odgovoriti zahtjevima klupskih putovanja. Posebno nas veseli što je riječ o tvrtki iz Dalmacije, sredine iz koje dolazi i Hajduk, te što Delminium Travel u našu mrežu ulazi i kao novi sponzor Kluba. Kroz ovu suradnju razvijamo i novi autobus za prvu momčad, osmišljen s naglaskom na funkcionalnost, udobnost i kvalitetnije iskustvo putovanja, izjavila je članica Uprave Kluba, Marinka Akrap.

Iz Delminium Travela ističu kako im je suradnja s Hajdukom posebno važna te prilika da svoje iskustvo u organizaciji prijevoza stave u službu jednog od najprepoznatljivijih sportskih klubova u Hrvatskoj.

- Hajduk je klub posebne vrijednosti i iznimnog značaja za Split, Dalmaciju i njegove navijače. Zato nam je velika čast što smo od danas i sponzor i službeni autoprijevoznik Kluba. Veseli nas što ćemo biti dio službenih putovanja Hajduka, ali i što zajedno radimo na novom MAN autobusu za prvu momčad. Želja nam je da autobus bude prepoznatljiv, ugodan i prilagođen potrebama momčadi na putovanjima, izjavio je Paško Bolanča, direktor razvoja u Delminium Travelu.

HNK Hajduk zahvaljuje Delminium Travelu na povjerenju i veseli se početku suradnje na novim klupskim putovanjima.