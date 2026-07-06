DELIRIJ U ZRAČNOJ LUCI: Zlatni hrvatski vaterpolisti stigli kući, bilo je i suza. Dalmacija danas čeka svoje svjetske prvake

Zlatne Mlade Barakude vratile su se kući.

Hrvatska muška vaterpolska reprezentacija do 18 godina, koja je u Portugalu osvojila naslov svjetskog prvaka, kasno u nedjelju navečer sletjela je u Zagreb, gdje ih je u zračnoj luci dočekala atmosfera za pamćenje. Pjesma, zagrljaji, emocije, zastave i ponos — sve ono što pripada generaciji koja je Hrvatskoj donijela veliko vaterpolsko zlato.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Nakon zagrebačkog dočeka, slavlje se seli prema jugu. Mladi reprezentativci u ponedjeljak stižu u Zadar, Split i Dubrovnik, gradove koji u ovoj zlatnoj priči imaju itekako snažan pečat.

Dalmacija čeka svoje zlatne momke

Ovo zlato posebno odjekuje u Dalmaciji jer su u reprezentaciji brojni igrači iz dalmatinskih klubova. U sastavu su, među ostalima, Mihael Mladineo iz Jadrana, Nardo Dragaš iz Mornara, Nikola Ferić iz POŠK-a 1937, Toni Galušić iz Zadra 1952, Nardo Skejić i Duje Burazin iz Jadrana, kao i dubrovački aduti Marin Bajurin, Ivano Lončar i Toma Drobac iz Juga Adriatic osiguranja.

Zato se njihov dolazak u dalmatinske gradove ne doživljava samo kao povratak reprezentacije, nego kao povratak djece dalmatinskih bazena koja su na svjetskoj sceni napravila ogroman rezultat.

Skejić: “To se ne može opisati riječima”

Jedan od junaka finala bio je Nardo Skejić, igrač Jadrana, koji je u finalu protiv SAD-a postigao pet pogodaka i proglašen je igračem utakmice.

Nakon povratka, emocije nije skrivao.

“Koliko nam znači titula svjetskih prvaka, to se ne može opisati riječima. To je vraćanje kredita za sva odricanja koja prolazimo svake godine i ove godine se isplatilo”, poručio je Skejić.

Njegove riječi najbolje opisuju ono što se često ne vidi iza medalje — godine treninga, odricanja, putovanja, umora i života podređenog sportu.

“Svi su nas podcijenili, pa i mi sami sebe”

Hrvatska je do zlata stigla pobjedom protiv Sjedinjenih Američkih Država nakon velike drame i raspucavanja peteraca. Iako je naslov svjetskog prvaka rezultat koji zvuči moćno, Skejić priznaje da ni sami igrači nisu u Portugal otišli s teretom velikih očekivanja.

“Do titule je došlo jako neočekivano, čak i od strane nas igrača pa tako i svih drugih. Žao mi je što je neočekivano jer imamo stvarno generaciju vrhunskih igrača te mislim da su nas svi podcijenili, uključujući i nas same”, rekao je.

Dodao je kako je možda baš izostanak pritiska pomogao momčadi.

“Došli smo u Portugal bez ikakvog pritiska, okupili se prvi put dan prije prve utakmice i možda nam je to i pomoglo.”

Inat koji je stvorio svjetske prvake

Put do zlata nije bio bajkovit. Mladi hrvatski vaterpolisti u Portugalu se nisu susreli s idealnim uvjetima, ali upravo su ih teškoće dodatno povezale.

“Uvjeti nam također nisu išli u korist. Zajednički WC, obroci 15 minuta hodanja od hotela, vožnja busom pola sata do treninga... Takve stvari su u nama probudile inat i u kratko vrijeme uspjeli smo ostvariti ogromno zajedništvo i srčanost te više nego zasluženo doći do naslova”, kazao je Skejić.

Ta rečenica možda najbolje opisuje ovu reprezentaciju. Nisu imali luksuz, nisu imali status velikog favorita, ali imali su ono što se u hrvatskom sportu često pokaže presudnim — inat, zajedništvo i srce.

Drama za zlato

Podsjetimo, Hrvatska je u finalu protiv SAD-a slavila ukupnim rezultatom 21:20 nakon peteraca. U regularnom dijelu bilo je 14:14, a mlade Barakude pokazale su nevjerojatnu mirnoću u završnici.

Posebno važan bio je pogodak Narda Skejića za izjednačenje 12 sekundi prije kraja utakmice, kojim je Hrvatska izborila raspucavanje peteraca. U odlučujućoj seriji hrvatski reprezentativci bili su precizni i hladnokrvni, a veliko slavlje moglo je početi.

Koljaninu i Batošu posebna priznanja

Velike zasluge za ovaj uspjeh pripadaju izborniku Hrvoju Koljaninu, koji je s mladom reprezentacijom napravio ogroman rezultat. On je dobio posebno priznanje za najboljeg trenera natjecanja.

Kapetan Nikola Batoš proglašen je najboljim vratarom Svjetskog prvenstva, što dodatno potvrđuje koliko je Hrvatska bila snažna ne samo momčadski, nego i individualno.

Zlato koje se vraća kući

Nakon zagrebačkog dočeka, pred mladim vaterpolistima je povratak u njihove sredine. U ponedjeljak će ih dočekati Dalmacija — bazeni, klubovi, obitelji, prijatelji i svi oni koji znaju koliko se rada krije iza jedne zlatne medalje.

Naslov svjetskih prvaka osvojen je u Portugalu, ali prava snaga ove priče osjetit će se tek sada, kada se zlatni momci vrate kući.