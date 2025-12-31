Delirij u Sinju uoči najluđe noći: Pogledjate što je napravio Dalmatino. Doček uz Hrvatske ruže

Sinjska publika sinoć je uživala u dalmatinskim notama popularne grupe Dalmatino. Ivo Jagnjić i Zdravko Sunara priredili su koncert koji će se dugo pamtiti, večer ispunjenu pjesmom, emocijom i zajedništvom.

Od prvih akorda poznatog sinjskog gitarista i glazbenika Vedrana Gavrića – Cpa publika je pokazala koliko voli njihove hitove, stihovi su se pjevali u glas, a atmosfera je bila nabijena pozitivnom energijom. Dalmatino je još jednom dokazao zašto su sinonim za iskrenu dalmatinsku glazbu: jednostavni aranžmani, snažne melodije i tekstovi koji diraju srce.

Sinjski trg sinoć je mjesto gdje se mogao gotovo dotaknuti duh Dalmacije. Publika je uživala do posljednje minute, stvarajući nezaboravnu adventsku čaroliju. Predgrupa Dalmatinu bio je mladi glazbenik Teo Grčić sa svojim bendom. Karizma, vokal koji osvaja i energija koja obećava, a Teo je dokaz da budućnost dalmatinske glazbe izgleda sjajno.

Večeras na Trgu dr Franje Tuđmana na binu će prvi izići domaći bend Ljuta kuća, a u Novu Godinu Sinjane će uvesti Hrvatske ruže.