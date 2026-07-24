DELIRIJ U SALERNU Splitski studenti na krovu Europe: porazili aktualne europske prvake i uzeli zlato!

Talijanski je Salerno od 18. srpnja do 1. kolovoza centar studentskog sporta. Naime, Talijani su domaćini Europskih sveučilišnih igara, a Splitu će pripasti ista uloga 2028.

Među najuspješnijim sveučilištima Europe, svoje su mjesto osigurali i studenti Sveučilišta u Splitu u futsalu i nogometu, a prva medalja je pripala futsalerima koji su osvojili zlato!

Splitskim je studentima prva utakmica bila pravi ispit u kojem su pokazali kvalitetu i dominaciju, a odigrali su je 18. srpnja protiv aktualnih svjetskih prvaka, odnosno sveučilišta Azerbaijan sport academy. Splićani su upisali pobjedu od 3:0. Marko Gašpar već je u drugoj minuti zabio za 1:0, a Luka Grubišić u 19. za 2:0 na poluvremenu. Konačnih 3:0 postavio je Mateo Poljarić u 29. minuti, zabio je sa svoje polovice poslavši loptu u nečuvanu mrežu za prvu pobjedu u grupi i povećanje samopouzdanja kod Splićana.

Druga je utakmica odigrana već dan nakon protiv mađarskog Katoličkog sveučilišta Eszterhazy Karoly. Gotovo da nema tko nije tresao mrežu, a golovi su se nizali kao na traci. S visokih 17:0 naši su studenti opravdali ulogu favorita, a redom su zabijali Marijan Tunjić, Mateo Poljarić, Mateo Tunjić, Josip Milićević, Marijan Tunjić, Marko Gašpar, Šimun Ivo Barišić, Josip Milićević, Josip Govorko, Marko Gašpar, Marijan Tunjić, Nikola Anić, Marijan Tunjić, Antonio Kolovrat, Šimun Ivo Barišić, Mateo Poljarić te dvostruki hat-trick majstor, Marijan Tunjić.

U trećoj utakmicu u skupini Splićani su upisali minimalnu pobjedu protiv Norvežana, točnije protiv Norveškog sveučilišta znanosti i tehnologije, a jedini je gol postigao Marko Gašpar u 14. minuti susreta.

Posljednju utakmicu u skupini naši su studenti odigrali s njemačkim Sveučilištem u Mainzu i to im je bio ujedno i jedini remi. Nakon napete utakmice, ipak su podijelili bodove odigravši 6:6. Nijemci su poveli s 0:2, no Marijan Tunjić vratio je Split u igru u 14. minuti, a četiri minute kasnije Toni Vujić zabio je za poravnanje rezultata. Do kraja poluvremena mrežu je tresao Luka Grubišić za 3:2 na poluvremenu. U drugo je poluvrijeme Split ušao bolje, Josip Milićević zabio je dva pogotka za 5:2, no Nijemci su uspjeli preokrenuti rezultat na 5:6. Konačnih 6:6 postavio je Josip Govorko u 39. minuti.

Splitsko je sveučilište u četvrtfinalu odmjerilo snage s nizozemskim Edinhoverškim tehnološkim sveučilištem i opet upisalo pobjedu od 5:0. Šimun Ivo Barišić zabio je za vodstvo u 13. minuti, a Luka Grubišić, u njegovom stilu, pred kraj poluvremena zatresao je mrežu za 2:0. U drugom je dijelu mrežu Nizozemaca tresao Ante Crnjac u 22. minuti, Mateo Poljarić u 24. te Marijan Tunjić u istoj za konačnih 5:0.

Polufinale donijelo je okršaj dva hrvatska sveučilišta – Splita i Zagreba. U finale se plasirao Split koji je Zagrebu uzvratio za poraz na UniSport HR Finalsima, a ishod čitave utakmice kao da se kopirao – nakon regularnog dijela, pobjednik je odlučen nakon izvođena kaznenih udaraca. Zagreb je vodio na poluvremenu 1:0, a onda je Josip Milićević zabio za poravnanje rezultata u 31. minuti. Pet minuta kasnije mrežu je zatresao Marijan Tunjić, no Zagrepčani su minutu i pol nakon izjednačili. U izvođenju su penala mirniji i spretniji bili Splićani, a krucijalni su se trenutci odvio kada je udarac Antonija Kolovrata obranjen, potom je Roko Stojkić upisao obranu, a Marijan Tunjić poravnao rezultat na 5:5. Vratar Stojkić upisao je ponovno obranu, a tragičar Finalsa postao je junak Europskog prvenstva. Šimun Ivo Barišić poslao je nebranjenu bombu u mrežu Zagrepčana i prolazak Splita u finale s konačnih 5:6.

U finalu su se Splićani ponovno susreti s aktualnim prvacima – Azerbajdžancima, ali naši su studenti ponovno pokazali klasu. Josip Govorko je zabio za vodstvo u 3. minuti za vodstvo, a potom ga je Luka Grubišić povećao u 19. minuti. Potom je kapetan Ante Crnjac početkom drugog poluvremena realizirao kazneni udarac za 3.0, a Azerbajdžanci su smanjili na 3:1 u 30. minuti. Marko Gašpar zabio je u istoj minuti za 4:1, a konačnih 4:2 Azerbajdžanci su postavili u 35. minuti.

Ujedno se ovim finalom dugogodišnji kapetan sveučilišne ekipe Ante Crnjac oprostio do sveučilišnog dresa – na najbolji mogućni način.