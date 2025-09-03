Delegacija Grada Rovinja u službenom posjetu Splitu

U splitskoj Gradskoj upravi održan je službeni prijem delegacije Grada Rovinja, koju je predvodio gradonačelnik Emil Nimčević. Domaćin susreta bio je gradonačelnik Splita Tomislav Šuta, uz nazočnost svojih zamjenika Matee Dorčić i Ive Bilića te pročelnice Upravnog odjela za komunalne poslove Leone Grgić i voditeljice Odsjeka za staru gradsku jezgru i baštinu Jasne Jerkov.

Rovinjska delegacija, u kojoj su bili i zamjenik gradonačelnika Dino Sošić, predsjednica Gradskog vijeća Tea Batel, pročelnica Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo Tanja Mišeta te pročelnica Ureda Gradskog vijeća i gradonačelnika Maria Črnac Rocco, posjetila je Split s ciljem razmjene iskustava i primjera dobre prakse u usklađivanju turističkog razvoja s očuvanjem kvalitete života građana. Gradonačelnik Nimčević naglasio je kako je njegov interes za posjet potaknut splitskim rješenjima kojima se aktivno nastoji postići ravnoteža između turizma i svakodnevnog života stanovnika.

Gradonačelnik Šuta istaknuo je kako su oba grada suočena sa sličnim izazovima vezanim uz održivi razvoj turizma, a otvorena je i mogućnost buduće suradnje na zajedničkim projektima.

“Nastojimo konkretnim mjerama, među kojima su i komunalni red te moja inicijativa za izmjenu Zakona o trgovini koja se odnosi na radno vrijeme liquor shopova u gradskom centru, izbalansirati očuvanje kvalitete života građana u staroj gradskoj jezgri i razvoj turizma, uz poseban naglasak na očuvanje povijesne baštine”, rekao je gradonačelnik Šuta.

Delegaciju Rovinja u prostorijama Poduzetničkog centra RaST primio je i direktor Goran Batinić, koji je visokim gostima predstavio rad i ciljeve RaST-a.