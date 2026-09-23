Debeljakova DIV Grupa u Berlinu predstavlja budućnost željeznice: Hrvatska industrija pred cijelim svijetom

DIV Grupa sudjeluje na ovogodišnjem izdanju sajma InnoTrans, vodećeg međunarodnog sajma transportne tehnologije, koji se od 22. do 25. rujna održava u Berlinu. DIV Grupa svoje proizvode i rješenja za željezničku industriju predstavlja u hali 26, na štandu 775.

Ovogodišnji InnoTrans okupio je 3.170 izlagača iz 59 zemalja, a tijekom sajma bit će predstavljeno čak 180 svjetskih premijera. Sajam se održava na izložbenoj površini od 200.000 četvornih metara te zauzima svih 42 hale, kao i vanjski izložbeni prostor u potpuno popunjenom Berlin Exhibition Centeru.

Međunarodni karakter ovogodišnjeg izdanja dodatno potvrđuju 32 nacionalna paviljona iz 25 zemalja, među kojima su Japan, Brazil, Zimbabve i Argentina, kao i 14 organiziranih delegacijskih posjeta predstavnika iz Finske, SAD-a, Kanade i Indije.

Posebno atraktivan dio sajma predstavlja vanjski izložbeni prostor, na kojem je ove godine izloženo 113 vozila iz 17 zemalja, uključujući i Hrvatsku. Na 11 izložbenih kolosijeka ukupne duljine 3,5 kilometara posjetitelji mogu vidjeti najnovija dostignuća u području željezničkih vozila, uključujući brze vlakove, vagone, lokomotive s alternativnim pogonima te nove koncepte noćnih vlakova.

DIV Grupa predstavlja hrvatske kapacitete međunarodnom tržištu

Za DIV Grupu sudjelovanje na InnoTransu predstavlja priliku za predstavljanje svojih proizvodnih kapaciteta i rješenja međunarodnim partnerima te za daljnje povezivanje s kompanijama i stručnjacima iz željezničke industrije.

- Sudjelovanje DIV Grupe na sajmu InnoTrans u Berlinu još je jedna potvrda naše usmjerenosti na međunarodno tržište i daljnji razvoj željezničkog segmenta našeg poslovanja. Na sajmu predstavljamo naša rješenja za željezničku infrastrukturu, s posebnim naglaskom na betonske pragove i sustave pričvršćenja tračnica, ali i na naše proizvodne kapacitete, iskustvo i stručnost. InnoTrans nam pruža iznimnu priliku za susret s postojećim partnerima, ali i za uspostavljanje novih kontakata i otvaranje mogućnosti za buduće projekte, naglašava Anamarija Jagodić, prokuristica u DIV Betonski pragovi d.o.o., za proizvodnju betonskih pragova i kolosiječnog pribora u Svrljigu u Srbiji.

Posebno nam je važno što možemo predstaviti DIV Grupu kao pouzdanog i konkurentnog partnera koji svoje znanje, kvalitetu i proizvodne mogućnosti želi dodatno pozicionirati na europskom i svjetskom tržištu. Vjerujemo da će brojni susreti i razgovori tijekom sajma biti temelj za nove poslovne prilike i dugoročne uspješne suradnje, ističe Anamarija Jagodić.

Štand DIV Grupe posjetili su i predstavnici hrvatskih institucija i diplomatske mreže u Njemačkoj - državni tajnik Ministarstva mora, prometa i infrastrukture Žarko Tušek, ravnateljica Uprave za željezničku infrastrukturu i promet Jasna Divić, načelnik Sektora za željeznički promet Josip Lovrić i načelnik Sektora za željezničku infrastrukturu Milan Vuković, kao i veleposlanik Republike Hrvatske u Saveznoj Republici Njemačkoj Gordan Bakota, opunomoćeni ministar u Veleposlanstvu RH u Berlinu Marica Jukić, generalni konzul Republike Hrvatske u Hamburgu Kristijan Tušek te predstavnica InnoTransa Melanie Snelec.

Ovogodišnji InnoTrans u posebnom je znaku tehnoloških promjena koje oblikuju budućnost mobilnosti. Uz željeznička vozila i infrastrukturu, među ključnim su temama sajma digitalizacija, umjetna inteligencija, robotika, automatizacija, održivost te nova pogonska i energetska rješenja.

InnoTrans je podijeljen u pet glavnih područja: Railway Technology, Railway Infrastructure, Public Transport, Interiors i Tunnel Construction, čime na jednom mjestu povezuje gotovo sve ključne segmente suvremene transportne industrije.

Za DIV Grupu nastup u Berlinu predstavlja nastavak aktivnosti usmjerenih na međunarodno tržište, razvoj poslovnih odnosa i pozicioniranje hrvatskih proizvodnih kapaciteta u europskoj i globalnoj željezničkoj industriji.