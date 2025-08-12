Debeljak o brodu s azbestom: "Čuo sam se s vlasnikom. Traže odvjetnika u Hrvatskoj"

Curi rok od šest dana u kojem talijanski brod s azbestom mora napustiti splitsko brodogradilište u kojem je usidren. U Brodosplitu bi se trebala obaviti demontaža azbestnih ploča na brodu, a Splićani su danima na nogama.

S predsjednikom Uprave Brodosplita Tomislavom Debeljakom, koji se dosada nije oglasio, razgovarala je reporterka Dnevnika Nove TV Ivana Pezo Moskaljov.

"Ja sam apsolutno tu, ne šutim, svaki dan smo imali priopćenje. Ja volim kada sam uživo, da me se ne krati, da se ne dobiva krivi dojam. Ovdje sam. Ono što bih volio naglasiti da mi je žao ljudi koji se boje, koji se stvarno boje, iako je to nepotrebna bojazan jer je apsolutno nula azbesta s naše strane", rekao je Debeljak.

Ministarstvo pomorstva je donijelo rješenje da brod mora napustiti hrvatske vode kroz sedam dana, a Debeljak poručuje da je odluka na vlasniku te da je odgovornost Brodosplita samo da puste brod.

Kako kaže, s vlasnikom se prvi put čuo u utorak popodne. "Njima je sve to skupa šokantno. Traže odvjetnika u Hrvatskoj, ali ga ne mogu pronaći jer su godišnji odmori. Zašto ih traže, morate pitati njih. Imaju rješenje koje je, mislim da je logično zašto ga traže", rekao je Debeljak.

Velika bura u javnosti se stvorila oko ovog slučaja. Reagirala je politika i gradska vlast, a Splićani i gradonačelnik Tomislav Šuta traže oduzimanje koncesije. "Brodosplit je samo remontno brodogradilište. Tko, kako, zašto - nije naš posao. Ja se samo bavim remontom i brodogradnjom. Ne znam tko je dao dozvolu brodu da uđe", poručio je Debeljak.

Na apele za oduzimanjem koncesije, kratko je odgovorio: "Nisam političar, ne znam kome je u interesu da se Brodosplitu oduzme koncesija. Mi radimo zakonski, ne može se nešto van zakona oduzimati".

Za posao skidanja azbestnih ploča na dva broda trebali su dobiti, kako kaže, oko tri milijuna eura. "U tome i je problem, kako da sada radnicima koji pokušavaju zaraditi za plaće objasnim da njima netko kruh oduzima", rekao je.