Debeljak neće govoriti na tematskoj sjednici Gradskog vijeća Grada Splita. Vijećnici mu nisu dozvolili: "Rekli su mi da dođem, a sad..."

Gradski vijećnici od 9 sati raspravljaju o budućnosti škvera i brodogradnje u Splitu. Tijekom prosvjeda ispred Banovine zbog uplovljavanja broda Moby Drea, na inicijativu nezavisnog gradskog vijećnika Davora Matijevića.

Na sjednicu su došli predstavnici Brodosplita, na čelu s Tomislavom Debeljakom, no predstavnici Brodosplita nisu na vrijeme podnijeli zahtjev za pristupanjem sjednici. Zapravo, nisu uopće podnijeli zahtjev već su putem medija najavili da će doći na sjednicu.

Zbog toga je na samom početku sjednice zaiskrilo je između Bojana Ivoševića, nezavisnog gradskog vijećnika i Davora Matijevića. Naime, raspravljalo se hoće li se dati suglasnost da u sjednicama sudjeluju predstavnici Brodosplita.

Lidija Bekavac iz HGS na početku sjednice je rekla: "Mi nemamo nikakvi zahtjev od gospodina Debeljaka, a o usmenom zahtjevu ne možemo diskutirati niti donijeti odluku. Ovo je nepoštivanje Grada Splita, a da on poštuje Grad Split, onda mi ne bismo došli u situaciju da je nama dužan", kazala je Bekavac.

"Jasno sam čuo gospodina Tomislava Šutu..."

Bojan Ivošević, nezavisni gradski vijećnik uz podršku Centra naglasio je da je čuo da je gradonačelnik Tomislav Šuta naredio predsjedniku Gradskog vijeća Grada Splita Igoru Stanišiću.

"Dva gradska vijećnika su demokratični. Jasno sam čuo gospodina Tomislava Šutu i rekli su izvan mikrofona da on ne može sudjelovati na sjednici Gradskog vijeća Grada Splita. Ako ste dobili zahtjev, stavite to na stol. Ja sam čuo da vam je gradonačelnik Šuta zabranio da Debeljak danas govori na Gradskom vijeću Grada Splita. Ne skrivajte se, ili obnašajte profesionalno svoju dužnost", rekao je Ivošević dok se obraćao predsjedniku Gradskog vijeća Grada Splita Igoru Stanišiću iz HGS-a Željka Keruma.

Debeljak neće govoriti na tematskoj sjednici

Nakon toga je uslijedila pauza od deset minuta, a nakon pauze nitko nije dao prijedlog da se Tomislavu Debeljaku da riječ na tematskoj sjednici Gradskog vijeća Grada Splita. Na kraju nitko nije dao prijedlog da on prisustvuje sjednici i samim time mu nije omogućeno govorenje na sjednici.

Tomislav Debeljak je nakon ove odluke Gradskog vijeća Grada Splita dao izjavu za medije: "Sad znam da mi je bila dobra odluka ne ulaska u politiku, nemam vremena za ovakve stvari. U ponedjeljak mi je gradonačelnik Tomislav Šuta rekao da možemo doći na sjednicu, a sada odjednom ne možemo govoriti", naglasio je Debeljak te je više puta ponovio da će više informacija dati nakon tematske sjednice Gradskog vijeća Grada Splita. Nakon niza novinarskog pitanja, gotovo na niti jedno nije odgovorio, a pitanja su bila vezana za brojne otkaze radnicima Škvera u proteklo vrijeme.

