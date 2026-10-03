Slaven Bilić: "Ovo ću pamtiti cijeli život"

Hrvatska nogometna reprezentacija doživjela je težak poraz od Engleske na Rujevici. Gosti su slavili čak 7:0, što je najveći poraz Hrvatske u povijesti.

Dva pogotka postigao je Harry Kane, dva Bukayo Saka, dok su se među strijelce upisali i Jude Bellingham, Anthony Gordon te Morgan Rogers. Engleska je već na poluvremenu vodila 4:0, a u nastavku je potpuno dotukla Hrvatsku.

Reakcije nakon utakmice mogli ste pratiti na Dalmaciji Danas

20:50 - Hrvatski izbornik Slaven Bilić teško je pronalazio riječi nakon povijesnog poraza od Engleske 7:0. Naglasio je kako nitko u reprezentaciji nije mogao očekivati ovakav rasplet te se ispričao hrvatskim navijačima.

"Teško je bilo što reći nakon ovakve večeri. Razočarani smo, žao mi je navijača, posebno djece koja su bila na tribinama. Vjerujte, nama je sada najteže", rekao je Bilić.

"Nismo im mogli parirati ni u čemu"

Prema njegovim riječima, Hrvatska nije uspjela odgovoriti Englezima ni fizički, ni tehnički, ni agresivnošću. Kako je utakmica odmicala, padali su samopouzdanje i koncentracija, a hrvatska igra potpuno se raspala. Bilić smatra da ovaj poraz ne treba jednostavno izbrisati iz sjećanja. "Ovakvu utakmicu treba pamtiti cijeli život. Neka nas uvijek podsjeća što se može dogoditi kada posrneš. Ne daj Bože da se ovo ikad ponovi. Hrvatski igrači, navijači i cijela Hrvatska ne zaslužuju ovakvu reprezentaciju kakva je bila večeras", poručio je.

Bilić preuzeo odgovornost

Izbornik nije tražio opravdanja za težak poraz. "Odgovornost je moja. Ja sam izbornik i ovo je moja reprezentacija", naglasio je, dodajući kako slabija minutaža pojedinih igrača u klubovima nikako ne može objasniti razliku od sedam pogodaka. Posebno ga zabrinjava obrambeni učinak Hrvatske, koja je u tri utakmice primila čak 12 pogodaka. "Za Hrvatsku je ovakav rezultat nedopustiv", kazao je.

Nakon debakla odmah stiže Španjolska

Hrvatsku već za nekoliko dana očekuje novi veliki ispit protiv Španjolske, a Bilić upravo u toj utakmici očekuje reakciju svojih igrača. Ne želi najavljivati pobjedu, ali traži potpuno drugačije lice reprezentacije – hrabrost, snagu, zajedništvo i karakter. "Sada je pravi trenutak da pokažemo kakvi smo. Moramo ponovno biti ona Hrvatska koja igra velikog srca i iz toga crpi energiju i kvalitetu", zaključio je Bilić.

20:45 - Prvi je pred kamere stao Franjo Ivanović. Evo što je rekao:

"Otkad sam u reprezentaciji i otkad pratim naše utakmice, nikad nisam vidio ovakvu Hrvatsku. Bio je stvarno loš dan za sve i teško je išta pametno reći. Protiv Engleske primiti sedam pogodaka jednostavno je nedopustivo, to nam se ne smije događati. Stvarno ne znam što bih još rekao. Jedina dobra stvar je što već za tri dana protiv Španjolske imamo priliku sve ispraviti. Dat ćemo sve od sebe", kazao je Ivanović.