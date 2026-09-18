Dean Računica rekao svoje: Solari imaju računicu

Dean Računica ponovno je u nogometnom fokusu nakon ulaska u novi stručni stožer hrvatske reprezentacije, no u kampanji Forte Solara našao se pred sasvim drukčijim izazovom. Bivši prvotimac Hajduka zaigrao je karte i balote, ali ovoga puta nije računao rezultat utakmice, nego isplativost solarne elektrane.

Nova kampanja pitanje ulaganja u solarnu energiju približava publici kroz humor, poznate dalmatinske situacije i igru riječi koja se prirodno nametnula: „Solari imaju računicu“. Umjesto tehničkih prikaza i složenih izračuna, priča se odvija za kartaškim stolom i na balotaškom terenu - mjestima na kojima se svaki punat i svaki centimetar pomno računaju.

Dobra računica ne završava početnom cijenom

Pri razmišljanju o solarnoj elektrani pozornost se često najprije usmjeri na panele i iznos početne investicije. Međutim, stvarna vrijednost sustava vidi se tijekom godina korištenja. Proizvodnja vlastite električne energije smanjuje potrebu za preuzimanjem energije iz mreže i može dugoročno smanjiti troškove kućanstava i poslovnih objekata.

Vrijeme potrebno za povrat ulaganja razlikuje se od projekta do projekta. Ovisi o potrošnji, karakteristikama objekta, veličini sustava, odabranoj opremi i načinu na koji se proizvedena energija koristi. Upravo zato kvalitetna procjena mora polaziti od stvarnih potreba svakog korisnika.

„Povrat investicije izrazito je važan, ali solarnu elektranu treba promatrati i kao ulaganje koje povećava vrijednost same nekretnine. Nekretnine opremljene solarnim panelima dokazano postižu višu tržišnu vrijednost, a dodatnu vrijednost mogu donijeti i baterijski sustavi. Oni omogućuju pohranu viška proizvedene energije i njezino korištenje onda kada je najpotrebnija. Kombinacijom proizvodnje i pohrane veći dio vlastite energije iskorištava se na mjestu potrošnje, čime računica postaje još konkretnija“, istaknuo je Zdeslav Čikotić, operativni direktor Forte Solara.

U Forte Solaru naglašavaju da najpovoljnija početna ponuda nije uvijek i najbolja dugoročna odluka. Za konačnu isplativost jednako su važni kvaliteta komponenti, sigurnost, pouzdanost sustava i njegova vrijednost tijekom cijelog životnog vijeka. Tvrtka zato koristi opremu provjerenih proizvođača i rješenja prilagođava konkretnom objektu i njegovoj potrošnji.

Kada solarna elektrana proizvodi energiju, baterija sprema višak, a vlastita se energija koristi onda kada je potrebna, dobra računica postaje vidljiva u svakodnevnom korištenju.

Solarna energija ispričana na dalmatinski način

Cilj kampanje bio je približiti temu solarne energije bez suvišne terminologije, ali uz jasnu poruku o tome zašto sve više kućanstava i tvrtki razmišlja o proizvodnji vlastite energije. Prepoznatljivi dalmatinski ambijent dao je ozbiljnoj temi jednostavan, topao i duhovit okvir.

„Postoje stvari oko kojih se u Dalmaciji može raspravljati satima - tko bolje igra na karte, čija je balota bliže bulinu, tko vodi ili tko je kome ostao dužan punat. No oko jedne računice ovoga puta nije bilo puno rasprave. U našoj novoj kampanji za stol je sjeo Dean Računica i došao do zaključka koji već dugo želimo približiti što većem broju ljudi: ulaganje u solarnu elektranu ima računicu“, istaknuo je Toni Nikolić iz agencije Vizual, zadužene za marketinške aktivnosti Forte Solara.

Za scenarij, snimanje i montažu kampanje zaslužan je tim produkcijske kuće Fundamento, predvođen Markom Bosnićem.

„Cijelo snimanje proteklo je u izvrsnoj atmosferi, a u samo jednom danu uspjeli smo realizirati dva produkcijski zahtjevna videa. Zahvaljujući odličnoj suradnji cijelog tima, dobroj pripremi i pozitivnoj energiji svih uključenih, uspješno smo prenijeli autentičan dalmatinski ugođaj i jasnu poruku kampanje. Vjerujem da će publika prepoznati tu prirodnost, humor i energiju koju smo imali i na samom setu“, rekao je Marko Bosnić.

Kampanja se tako vraća svojoj početnoj ideji: u kartama i balotama ishod ovisi o potezu, preciznosti, a ponekad i o malo sreće. Kod solarne energije ključni su kvalitetan projekt, pouzdana oprema i dugoročno promišljena investicija.

A kada se sve zbroji - solari imaju računicu.