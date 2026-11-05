Dean Kotiga stiže na Interliber s posebnim izazovom za najmlađe: Čekaju ih kviz, besplatne slikovnice i brojna iznenađenja

Ministarstvo demografije i useljeništva sudjeluje na 48. Interliberu, međunarodnom sajmu knjiga, koji se od 10. do 15. studenoga 2026. održava na Zagrebačkom velesajmu. Za djecu i roditelje pripremljen je prigodni program uz Mudricu, maskotu i aplikaciju e-Dječje kartice namijenjene roditeljima.

Program se održava na dvije lokacije. Na štandu Ministarstva demografije i useljeništva u paviljonu 7 (štand 43) posjetitelji svakoga dana sajma mogu besplatno preuzeti slikovnice u izdanju Ministarstva. Riječ je o slikovnici „Mudrica”, kroz koju najmlađi upoznaju Mudricu i njezin čarobni svijet, te o slikovnici „Mudrica je dobila seku”, toploj priči o obitelji, odrastanju i dolasku novog člana.

U galeriji paviljona 5 svaki je dan od 16 sati otvorena Maštaonica powered by Mudrica. Ondje male posjetitelje čekaju bojanke i kreativne aktivnosti, slikovnice te druženje i fotografiranje s maskotom Mudricom.

Središnji događaj programa je ekipni kviz znanja „Jesi li prava Mudrica?” s Deanom Kotigom, koji se održava u petak, 13. studenoga, u 17 sati u galeriji paviljona 5. Kviz je namijenjen djeci osnovnoškolskog uzrasta, uz roditelje ili učitelje. Ekipa može imati do pet članova, od kojih najviše dvije odrasle osobe. Ostali članovi trebaju biti djeca osnovnoškolskog uzrasta, zaključno s 8. razredom. Ekipe se prijavljuju na adresu mudrica@mdu.hr . U prijavi je potrebno navesti ime ekipe te ime, prezime i godinu rođenja svakog člana.

Mudrica je aplikacija e-Dječje kartice kojom roditelji ostvaruju popuste i pogodnosti kod brojnih partnera, a dostupna je za iOS i Android. Slikovnice o Mudrici dostupne su i u digitalnom obliku, na hrvatskom, engleskom, njemačkom, španjolskom i portugalskom jeziku. Više informacija o programu na Interliberu dostupno je na stranici www.e-djecjakartica.hr/ mudrica-interliber-2026 .