DEA: U tijeku je natječaj sufinanciranje ugradnje fotonaponskih elektrana

Dalmatinska energetska agencija DEA obavještava zainteresirane građane da je u tijeku natječaj za sufinanciranje ugradnje fotonaponskih elektrana za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju na krovovima postojećih obiteljskih kuća ili na postojećim pomoćnim građevinama koje se nalaze uz obiteljsku kuću, pri čemu stupanj korisnog djelovanja ugrađenih fotonaponskih modula mora biti najmanje 18 posto. Natječaj provodi Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Cilj ovog programa je potaknuti širu primjenu sustava za korištenje sunčeve energije za proizvodnju električne energije, sukladno odredbama Zakona o provedbi Uredbe Vijeća EU 2022/1854 o hitnoj intervenciji za rješavanje pitanja visokih cijena energije. Sredstva su dostupna za elektrane koje su ugrađene i puštene u pogon od 1. siječnja 2023., a kreću se najviše do 50 posto opravdanih troškova projekta, odnosno u visini od 600 eura po kW nazivne snage ugrađene fotonaponske elektrane.

Na javni poziv, koji će biti otvoren do kraja godine ili do trenutka iskorištenja predviđenih sredstava mogu se prijaviti isključivo fizičke osobe, odnosno vlasnici obiteljskih kuća, koji su u trenutku puštanja fotonaponske elektrane u pogon u njima imali prebivalište. Predviđeno je da će se u 2024. nastaviti financiranja ugradnje sustava OIE i to u sklopu Programa za energetsku obnovu obiteljskih kuća vrijednog 120 milijuna eura, za kojeg bi Fond uskoro trebao objaviti uvjete. Postotak sufinanciranja za ugradnju fotonaponskih elektrana će i dalje biti 50 posto, kao i u ovom pozivu.

Ravnatelj Dalmatinska energetske agencije Mario Jakić podsjeća da na to DEA kontinuirano pruža savjetodavnu pomoć građanima zainteresiranim za ulaganje u korištenje obnovljivih izvora energije sa posebnim naglaskom na korištenje sunčeve energije. Savjetodavna pomoć je besplatna i dostupna u svim koracima: od inicijalnog savjetovanja, savjetovanja tijekom izrade projektno-tehničke dokumentacije pa do savjetovanja u završnom nadzoru.

Isto tako, DEA će i u idućoj godini nastaviti s natječajem za pružanje usluge tehničke pomoći za pripremu i realizaciju izgradnje integriranih sunčanih elektrana. Cilj ovog natječaja je pružiti pomoć korisnicima kako bi se kvalitetno pripremili projekti i odabrao optimalan model realizacije, odnosno financiranja integriranih sunčanih elektrana.

Ravnatelj Jakić najavio je, također, da će DEA u prosincu postaviti više info-pultova u splitskim trgovačkim centrima na kojima će svi zainteresirani moći dobiti informacije vezane uz korištenje sunčane energije i ugradnji fotonaponskih sustava na kuće ili zgrade. Građanima će na info-pultu DEA-e biti dostupan je i detaljan Vodič za postavljanje fotonaponskog sustava na kuću ili zgradu u kojem su odgovori na brojna pitanja vezana uz korištenje sunčane energije.

Vodič odgovara na teme o tome isplati li se ugraditi fotonaponski sustav, kakva je pravna procedura, kakve se porezne stope primjenjuju kao i iscrpne tehničke karakteristike važne za postavljanje sustava, a u digitalnom obliku dostupan je na stranici www.dea-sdz.hr.