Hajduk je danas s početkom od 21 sat igrao protiv belgijskog Sint-Truidensea, četvrtu utakmicu u okviru ligaške faze UEFA Konferencijske lige.

Hajduk je u prva tri ogleda u Konferencijskoj ligi upisao pobjede protiv nizozemskog Ajaxa i švicarskog Thuna, a poražen je na gostovanju kod Lincolna na Gibraltaru, a danas su također upisali poraz od 0:2.

Utakmicu je na press-konferenciji za medije održanoj nakon susreta prokomentirao trener Sint-Truidensea Jonas De Roeck odgovaravši na novinarska pitanja.

Komentar utakmice?

Bilo je žustro s obje strane u prvih 10 minuta, nije bio najljepši nogomet, a onda smo brže dolazili do stvari do kojih smo htjeli što je jako bitno u europskim utakmicama. Hajduk je dobro kontrolirao utakmicu, a onda je pao prvi pogodak, u drugom smo dijelu igrali bolje, izišli smo jači, bolji. Šanse su dolazile što je utakmica više odmicala. Drugi je pogodak bio nejvejrojatan, nevjerojatan šut. Pobjeda 0:2 u gostima jako je velika stvar.

Pronašli ste način za izići iz presinga?

Da, znali smo da će nas pritiskati i da neće biti lako, ali uspjeli smo to iskontrolirati. Pokušali smo tražiti prostor i pokrivati ga kada bismo izgubili loptu, trebali smo biti strpljivi, a to smo i uspjeli.

Kao da se niste bojali poraza, igrali ste hrabro?

Da, čak i kada bismo izišli iz pozicija, bili smo dobri. Bila je lijepa večer, lijepa pobjeda i vjerujem da smo zaslužili pobjedu.

Je li bilo teško probijati desnu stranu?

Pa i nije, pripremili smo se na to, znali smo da će jednom morati proći i da će nam prilika doći.

Kako biste ovo usporedili s belgijskom ligom?

Ljudi nažalost ne razumiju koliko je belgijska liga brza, jaka. Ako se ne natječeš tamo, teško da to možeš i znati, ali i konkretnije konkurirati. Belgijska je liga jako interesantna.

Što je bio Hajdukov adut?

Lijeva strana, promjena pozicija. Bili su i dobri s desne strane, ali ne ubojiti kao i s lijeve. Plan je bio kreirati što više mjesta tijekom utakmice na tim pozicijama.

Je li Vam pobjeda došla u pravom trenutku?

Pobjeda uvijek dobro dođe, sigurno da je lakše spremati utakmicu nakon što pobijediš, dolazi treća utakmica u tjedan dana, nadam se da će igrači biti puno bolji.

Očekujete li posebnu utakmicu?

Čujte, to je derbi, kao i u Hrvatskoj, to je uvijek drugačija razina, ali spremni smo, poštujemo protivnika.