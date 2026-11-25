Hajduk u četvrtak s početkom u 21 sat igra protiv belgijskog Sint-Truidensea, četvrtu utakmicu u okviru ligaške faze UEFA Konferencijske lige.

Hajduk je u prva tri ogleda u Konferencijskoj ligi upisao pobjede protiv nizozemskog Ajaxa i švicarskog Thuna, a poražen je na gostovanju kod Lincolna na Gibraltaru. Bijeli s trenutnih šest bodova drže 13. poziciju na tablici Konferencijske lige.

Utakmicu je na press-konferenciji za medije najavio trener Sint-Truidensea Jonas De Roeck odgovaravši na novinarska pitanja.

Komentar o Hajduku?

Jako su dobra momčad, imaju jako dobre igrače, kvalitetne, s dorbom tehnikom. Svi su dobri, vratar također koji je lijevak. Zasluženo drže prvo mjesto na tablici i očekujemo tešku utakmicu.

Koliko ćete promijeniti stil igre i kako komentirate stanje u Konferencijskoj ligi u odnosu na belgijsku ligu?

Nekada detalji presuđuju, nije se lako naviknuti na novog trenera brzo, ali sretan sam što radim ovaj posao s ovim ljudima. Nadam se da ćemo napredovati u utakmicama.

Sigurno je bilo puno negodovanja zato što igrači nisu mogli doći. Kako gledate na tu situaciju?

Mislim da je svima teška sitaucija, Hajduku pogotovo. Neće imati podršku navijača, a naši su navijači jako razočarani jer se ne plasiramo svake godine u Europu. Bilo bi drugačije da se igra u drugačijim uvjetima. Volim intezitet, nekada je to pitanje života i smrti. Mislim da bi pobjeda bila bolja svima.

Što očekujete od utakmice?

Teško je prilagoditi puno stvari odmah u prvoj utakmici. Nama je najveći fokus na sutrašnjoj utakmici i nadamo se da ćemo pozati ono što možemo. Opušteni smo, ali ne podcjenjujemo nikoga. Sve ovisi o sutrašnjoj utakmici.