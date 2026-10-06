DE LA FUENTE NAKON UTAKMICE: "Oni nogometaši koji imaju viziju pobjede to će i postići"

Hrvatska nogometna reprezentacija večeras je od 20:45 igrala protiv Španjolske na Poljudu u sklopu 4. kola skupine 3 elitne skupine Lige nacija, a rezultat je otišao na stranu Španjolske, 1:2 nakon što je za Hrvatsku zabio Perišić u 17. minuti, a Merino u 61. i 88. minuti za pobjedu. Od 81. je minute Hrvatska igrala s igračem manje jer je Perišić bio isključen zbog drugog žutog odnosno crvenog kartona.

Utakmicu je na press-konferenciji održanoj nakon susreta prokomentirao izbornik Španjolske Luis De La Fuente odgovaravši na novinarska pitanja.

Jeste li se bojali da Hrvatska neće ovako uzvratiti?

Jako sam ponosan na ove igrače, htio bih svima zahvaliti na svemu, na trudu, naporu i talentu. Znali smo da će utakmica biti ovakva, nije moglo biti drugačije, nismo se predali, znali smo što radimo. Malo smo se mučilli prvo proluvrijeme, a u drugom smo poluvremenu postigli ono što jesmo. Merino je pokazao kako igra, vidjeli smo još jednom reprezentaciju koja se nije predala.

Nema debate oko Simona na vratima?

Ne znam u kojem smislu, ali nema dvojbe nikakve. Ponosan sam na sve igrače, uvijek kažemo da se utakmica odigrava s dobrom obranom i napadom, znamo da smo težak protivnik. Svaki sam dan sretan zbog njih, volio bih da osvoji Zlatnu loptu za vratara.

Merino uvijek izlazi s omijehom na teren?

Da, ponos je imati takvog igrača i čovjeka u svojim redovima. Bilo je priča da neče ići, ali ja sam rekao da ću ga nositi na rukama. On je jedan od igrača kod kojeg se ne priznaje talent, ovdje igrači ne dobiju zasluge i pohvale kao i u drugim zemljama.

Španjolska je jedina reprezentacija koja je pobijedila sve utakmice?

To se postiže s ovim igračima koji su jako ambiciozni, ne zadovoljavaju se ničim što nije pobjeda, uvijek se bore za rezultat. Oni nogometaši koji imaju viziju pobjede to će i postići. Uvijek su spremni na borbu za rezultat. Nećemo se zadovoljiti titulom svjetskih prvaka, uvijek postoji prostor za napredak, postići sve ciljeve ispred nas.