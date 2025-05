Davor Matijević: "Ne postoji kandidat koji je istresao dušu kao ja. Moja obitelj nije savršena..."

SDP-ov kandidat za župana Splitsko-dalmatinske županije Ranko Ostojić podržao je danas Davora Matijevića.

"Čovjek kad pogriješi, to treba i reći. Ja sam pogriješio, prije nekih godinu i pol dana kada sam bio uvjeren u nešto. Kaže stara izreka da moraš biti ili jako mudar ili velika budala da nikad ne promijeniš mišljenje. Danas, nakon ove prljave kampanje koja je dijelom dotaknula i mene, promijenio sam mišljenje i o Ivici Puljku kojega sam podržavao, a pogotovo o Damiru Barbiru. Od prvog čovjeka Dalmacije kako je sebe predstavljao došao je na četvrto mjesto liberalne stranke. Promijenio sam mišljenje i o Davoru. Ti ljudi su mi servirali da radi stvari koje su nepodopština", kazao je uvodno Ostojić.

"Promijenio sam mišljenje, potpuno podržavam Davora Matijevića i ekipu koja ide na ove izbore. Uvjeren sam da je upravo ovo bacanje blata na neki način bilo presudno da ljudi mogu vjerovat, jer onaj tko puno dokazujem, ne dokazuje ništa", nastavio je dalje Ostojić.

Pozvao je birače da izađu na izbore i podrže SDP, Direkt i Možemo!

Upravo danas na Telegramu je izašao tekst u kojem su iznesene optužbe na račun Davora Matijevića.

"Ne postoji kandidat koji je istresao dušu kao ja, koji je otvorenije pričao o svom životu, svojim obiteljskim odnosima kao ja. Meni je strašno drago da je ta priča danas izašla. To je priča o kojoj su svi mediji pisali, o kojoj sam ja dva puta ovdje pričao. Moja obitelj nije savršena, daleko od toga, ali iz poštovanja prema svakom pojedinačnom članu te obitelji, nikad nisam pričao ni o članovima ni o odnosima. Smatram da se stvari koje se tiču privatnih života trebaju rješavati ili unutar obitelji ili na sudu, ne u političkoj areni. O meni i mojoj obitelji se moglo čuti sve najgore, ali to je mila majka u odnosu na ono što je Puljak imao u svojoj obitelji. Mnogi to znaju, ali ja nakon cijele ove prljave kampanje iz moralnih i etičkih razloga neću reći riječ. Nisam takav čovjek, a tko će koristiti tužne ispovijesti to me uopće ne zanima. Stvarno mi je drago da je to ponovno izašlo, da se vidi da su svi članci i napadi bili izrežirani i plaćeni. Jedino se bavilo sa mnom, zato što se boje nas u drugom krugu. Ja opet pozivam sve koji se protive Ivici Puljku i ne žele više gledat ovakvo nešto još 4 godine, da podrže nas jer smo jedini koji ćemo ići do kraja u borbi protiv njih i jedini koji ih možemo pobijediti. Zato neka pišu, imaju još vremena danas...", kazao je Matijević.

U Telegramovom tekstu stoji da Davor Matijević nije želio odgovoriti na pitanja novinara, ali je rekao da će to učiniti u subotu. Upitali su ga novinari zašto nije odgovorio i prije subote.

"Sve sam mu zadnji put demantirao i izašao je kakav članak. Ja sam s papirima mahao k'o helikopter na pressicama i demantirao svaku laž. Rekao sam - ako to ne pišeš u svrhu izbora, onda nemaš problema da ti ja odgovorim u subotu, a ako pišeš zbog izbora, onda ti je ionako svejedno", kaže Matijević te dodaje da se ova priča neće završiti nakon izbora.

"Ako netko misli da je ovo sve gotovo sa izborima, neovisno kada za mene završavaju izbori, apsolutno ne, Od ničega ne bježim,. bio sam maksimalno transparentan, ali cijela ta priča će dobit epilog tako da ćemo sve to razjasnit", kazao je za kraj Matijević.