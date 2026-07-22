DAVID LUIZ UOČI HAJDUKA: "Motivaciju pronalazim u svakodnevnom životu"

Hajduk sutra s početkom od 21 sat na Poljudu igra prvu utakmicu 2. kola kvalifikacija za Europsku ligu protiv ciparske momčadi Pafos FC-a.
Igrač Pafos FC-a David Luiz odgovarao je na pitanja novinara uoči sutrašnje utakmice.
Koliko ste ambiciozni za nadolazeću sezonu?
- Jako sam ambiciozan, sretan sam što sam ovdje.
Kakav je moral momčadi?
- Mislim da je s našim trenerom skočio i naš moral. S duhom i strašću vodi ovu momčad i vjerujem da ćemo biti dobri.
Što očekujete od sezone?
- Sretan sam što imam priliku igrati u ovakvom klubu koji je ambiciozan i koji će se boriti na svim frontovima. Nadam se da ćemo zadržati taj mentalitet. Neka ostalo bude iznenađenje.
Što možete reći o hrvatskim igračima?
- Kovačić je jedan od najboljih veznjaka, ovdje je publika odlična, ali spremni smo na to i sutra je sigurno poseban dan za nas.
Koliko mijenjate stil igre s obzirom na godine?
- Pa mijenjam, fizički radim jače, to je drugačiji nogomet nego kada sam bio mlađi. Radim što bolje mogu, trener mi također pomaže u prilagodbi, strast je uvijek tu.
Gdje pronalazite motivaciju za igranje na ovoj razini?
- U svakodnevnom životu. Jako sam zahvalan što mogu igrati nogomet, zdrav sam. Treba biti zahvalan na zdravlju i nogometu što mi je dao, poštujem sve što imam i jako sam zahvalan na svemu.
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