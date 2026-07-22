Close Menu

DAVID LUIZ UOČI HAJDUKA: "Motivaciju pronalazim u svakodnevnom životu"

Utakmica je na rasporedu od 21 sat

Hajduk sutra s početkom od 21 sat na Poljudu igra prvu utakmicu 2. kola kvalifikacija za Europsku ligu protiv ciparske momčadi Pafos FC-a.

Igrač Pafos FC-a David Luiz odgovarao je na pitanja novinara uoči sutrašnje utakmice.

Koliko ste ambiciozni za nadolazeću sezonu?

  • Jako sam ambiciozan, sretan sam što sam ovdje.

Kakav je moral momčadi?

  • Mislim da je s našim trenerom skočio i naš moral. S duhom i strašću vodi ovu momčad i vjerujem da ćemo biti dobri.

Što očekujete od sezone?

  • Sretan sam što imam priliku igrati u ovakvom klubu koji je ambiciozan i koji će se boriti na svim frontovima. Nadam se da ćemo zadržati taj mentalitet. Neka ostalo bude iznenađenje.

Što možete reći o hrvatskim igračima?

  • Kovačić je jedan od najboljih veznjaka, ovdje je publika odlična, ali spremni smo na to i sutra je sigurno poseban dan za nas.

Koliko mijenjate stil igre s obzirom na godine?

  • Pa mijenjam, fizički radim jače, to je drugačiji nogomet nego kada sam bio mlađi. Radim što bolje mogu, trener mi također pomaže u prilagodbi, strast je uvijek tu.

Gdje pronalazite motivaciju za igranje na ovoj razini?

  • U svakodnevnom životu. Jako sam zahvalan što mogu igrati nogomet, zdrav sam. Treba biti zahvalan na zdravlju i nogometu što mi je dao, poštujem sve što imam i jako sam zahvalan na svemu.
Moja reakcija na članak je...
Ljubav
1
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
0