Ljubitelji talijanske gastronomije i glazbe ove će subote u Splitu doći na svoje. Na Zvončacu se večeras, 28. studenoga, s početkom u 20 sati održava tematsko druženje pod nazivom “Talijanski stol”, koje donosi spoj mediteranskih okusa i prepoznatljivih glazbenih hitova s Apeninskog poluotoka.

U restoranu Shpizza & Pizza posjetitelje očekuje bogat talijanski stol s tradicionalnim specijalitetima susjedne nam zemlje, a za dobru atmosferu i glazbeni dio večeri pobrinut će se DJ Duple.

Večer u znaku talijanskih hitova

DJ Duple splitskoj je publici poznat po opuštenim i nepretencioznim zabavama pod nazivom “Izgubljena generacija”, a ovoga puta posjetitelje će provesti kroz najveće talijanske glazbene hitove.

Bit će to prilika za uživanje u dobroj spizi, druženju i glazbi u autentičnom mediteranskom ozračju, idealnom za nešto drugačiji subotnji izlazak u Splitu.

Program počinje u 20 sati i traje do 23:30 sati.