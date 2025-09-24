DAS upozorava: "Neovlašteni radovi na Žnjanu ugrožavaju projekt i javni interes"

Uime Društva arhitekata Splita (DAS) javnosti se obratio predsjednik Marko Klarić, reagirajući na nedavne događaje vezane uz projekt uređenja žnjanskog platoa – jednog od najznačajnijih javnih prostora uređenih u Splitu posljednjih godina. DAS, koji je od početka aktivno podržavao procese uređenja ovog prostora, izražava duboku zabrinutost zbog najnovijih informacija o sukobu između podkoncesionara i autorskog tima projekta.

Zabrinutost zbog neovlaštenih zahvata

Prema informacijama kojima DAS raspolaže, podkoncesionar je više puta upozoren – i od koncesionara i od autora projekta – da izvodi radove koji nisu u skladu s odobrenim projektom, čime krši uvjete koncesije. Unatoč upozorenjima i zahtjevima za hitnim prekidom neovlaštenih zahvata, radovi su nastavljeni. Posebno je zabrinjavajuće što podkoncesionar nije pribavio suglasnost autora niti dostavio dokumentaciju kojom bi dokazao usklađenost izvedenih radova s projektom. DAS ističe da su potencijalno ugroženi i tehnički standardi protupožarne zaštite i sigurnosti korisnika.

Opasnost od povratka u "eru nereda"

DAS naglašava kako žnjanski plato predstavlja rezultat dugogodišnje borbe građana, struke i gradskih vlasti za uklanjanje nelegalnih objekata i transparentno uređenje obalnog prostora. Projekt je, kako podsjećaju, postavio važan civilizacijski i društveni standard te napokon pružio Splitskoj obali izgled dostojan grada.

"Ova situacija je posebno ozbiljna jer riskiramo povratak u eru nereda protiv koje smo se godinama borili", poručuju iz Društva.

DAS zahtijeva od podkoncesionara da odmah prekine s neovlaštenim radovima i uskladi sve intervencije s odobrenom dokumentacijom, u dogovoru s autorskim timom. Također apeliraju na koncesionara da poduzme sve potrebne mjere – uključujući i raskid ugovora, ako bude potrebno – kako bi se spriječilo daljnje narušavanje projekta.

Potrebna dosljednost i visoki standardi

Društvo arhitekata Splita upozorava da je žnjanski plato tek na početku svog životnog vijeka i da se samo dosljednim poštivanjem pravnih, stručnih i etičkih normi može očuvati kao primjer uspješnog uređenja javnog prostora.

"Samovoljne izmjene, neodobreni zahvati i ignoriranje službenih upozorenja ugrožavaju ne samo vizualni identitet i strukturalni integritet, već i pravni, strukovni i društveni temelj cijelog projekta", poručuje predsjednik DAS-a Marko Klarić.

DAS naglašava važnost kontinuiteta u vremenskom i prostornom smislu – kako bi upravljanje i održavanje platoa išlo istim standardom kvalitete kao i njegova izvedba. Nakon, kako navode, "(pre)duge borbe i iščekivanja", Žnjan se ne smije ponovno pretvoriti u primjer neodgovornosti i devastacije javnog prostora.