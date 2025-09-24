Close Menu

DAS upozorava: "Neovlašteni radovi na Žnjanu ugrožavaju projekt i javni interes"

Društvo arhitekata Splita oglasilo se povodom sukoba na žnjanskom platou

Uime Društva arhitekata Splita (DAS) javnosti se obratio predsjednik Marko Klarić, reagirajući na nedavne događaje vezane uz projekt uređenja žnjanskog platoa – jednog od najznačajnijih javnih prostora uređenih u Splitu posljednjih godina. DAS, koji je od početka aktivno podržavao procese uređenja ovog prostora, izražava duboku zabrinutost zbog najnovijih informacija o sukobu između podkoncesionara i autorskog tima projekta.

Zabrinutost zbog neovlaštenih zahvata

Prema informacijama kojima DAS raspolaže, podkoncesionar je više puta upozoren – i od koncesionara i od autora projekta – da izvodi radove koji nisu u skladu s odobrenim projektom, čime krši uvjete koncesije. Unatoč upozorenjima i zahtjevima za hitnim prekidom neovlaštenih zahvata, radovi su nastavljeni. Posebno je zabrinjavajuće što podkoncesionar nije pribavio suglasnost autora niti dostavio dokumentaciju kojom bi dokazao usklađenost izvedenih radova s projektom. DAS ističe da su potencijalno ugroženi i tehnički standardi protupožarne zaštite i sigurnosti korisnika.

Opasnost od povratka u "eru nereda"

DAS naglašava kako žnjanski plato predstavlja rezultat dugogodišnje borbe građana, struke i gradskih vlasti za uklanjanje nelegalnih objekata i transparentno uređenje obalnog prostora. Projekt je, kako podsjećaju, postavio važan civilizacijski i društveni standard te napokon pružio Splitskoj obali izgled dostojan grada.

"Ova situacija je posebno ozbiljna jer riskiramo povratak u eru nereda protiv koje smo se godinama borili", poručuju iz Društva.

DAS zahtijeva od podkoncesionara da odmah prekine s neovlaštenim radovima i uskladi sve intervencije s odobrenom dokumentacijom, u dogovoru s autorskim timom. Također apeliraju na koncesionara da poduzme sve potrebne mjere – uključujući i raskid ugovora, ako bude potrebno – kako bi se spriječilo daljnje narušavanje projekta.

Potrebna dosljednost i visoki standardi

Društvo arhitekata Splita upozorava da je žnjanski plato tek na početku svog životnog vijeka i da se samo dosljednim poštivanjem pravnih, stručnih i etičkih normi može očuvati kao primjer uspješnog uređenja javnog prostora.

"Samovoljne izmjene, neodobreni zahvati i ignoriranje službenih upozorenja ugrožavaju ne samo vizualni identitet i strukturalni integritet, već i pravni, strukovni i društveni temelj cijelog projekta", poručuje predsjednik DAS-a Marko Klarić.

DAS naglašava važnost kontinuiteta u vremenskom i prostornom smislu – kako bi upravljanje i održavanje platoa išlo istim standardom kvalitete kao i njegova izvedba. Nakon, kako navode, "(pre)duge borbe i iščekivanja", Žnjan se ne smije ponovno pretvoriti u primjer neodgovornosti i devastacije javnog prostora.

