Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Split, u suradnji s DDK Ekonomski fakultet, organizira novu akciju dobrovoljnog darivanja krvi.

Akcija će se održati u četvrtak, 26. studenoga 2026. godine, od 10 do 13 sati u prostorijama Ekonomskog fakulteta u Splitu, na adresi Ruđera Boškovića 37.

Iz splitskog Crvenog križa pozivaju građane da se pridruže akciji i svojim plemenitim činom pomognu osigurati potrebne zalihe krvnih pripravaka za pacijente splitske bolnice.

„Unaprijed zahvaljujemo za svaku vašu zlatnu kap”, poručuju organizatori.

Krv mogu darovati sve zdrave osobe u dobi od 18 do 65 godina koje zadovoljavaju zdravstvene kriterije za darivanje.