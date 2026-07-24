Darujte krv i spasite nečiji život: U ponedjeljak nova akcija u Splitu

Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Split, u suradnji sa DDK KAMEN, organizira akciju darivanja krvi.

Akcija darivanja krvi održat će se 27.07.2026. (ponedjeljak) od 13.00 do 16.00 sati u prostoru MO KAMEN, Sv. Mihovila 52, Split.

"Pozivamo sve ljude dobre volje da se pridruže akciji darivanja krvi i svojim plemenitim činom pomognu osigurati zalihe krvnih pripravaka pacijentima u Kbc Split.

Unaprijed zahvaljujemo za svaku Vašu zlatnu kap", poručuju organizatori.