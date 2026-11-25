Točno mjesec dana prije Božića, u splitskom trgovačkom centru Joker održava se tradicionalna promotivno-prodajna akcija „Darujmo hrvatsko“, koju organizira Hrvatska gospodarska komora – Županijska komora Split. Cilj je akcije promovirati izvorne i kvalitetne hrvatske proizvode te potaknuti građane da u vrijeme blagdanskog darivanja prednost daju domaćim proizvođačima.

Akcija je dio nacionalne kampanje „Kupujmo hrvatsko“, koju Hrvatska gospodarska komora provodi gotovo 30 godina, s ciljem podizanja svijesti o važnosti kupnje domaćih proizvoda, očuvanja domaće proizvodnje i jačanja hrvatskog gospodarstva.

U prizemlju Jokera svoje proizvode predstavljaju nositelji znakova kvalitete HGK „Hrvatska kvaliteta“ i „Izvorno hrvatsko“, kao i drugi proizvođači kvalitetnih domaćih proizvoda.

Gotovo 63 posto kupaca bira proizvode sa znakovima kvalitete

Iz splitske Županijske komore ističu kako interes za ovu akciju raste iz godine u godinu, što pokazuje da građani sve više prepoznaju važnost kupnje domaćih proizvoda.

– Inicijativa je nastala tako što smo razmišljali kako točno mjesec dana prije Božića organizirati akciju kojom bismo senzibilizirali građane, poduzetnike i sve nas zajedno da u božićnoj košarici razmišljamo o hrvatskom proizvodu. Svake se godine pokazuje sve veći interes, tako da vjerujem da smo napravili pravu stvar – kazao je Joze Tomaš, predsjednik HGK - Županijske komore Split.

Prema istraživanjima HGK, gotovo 63 posto kupaca bira proizvode koji nose određene znakove kvalitete. Međutim, ističu kako danas nije dovoljno samo imati kvalitetan proizvod, već je potrebno ulagati i u njegovo pakiranje, promociju i marketing.

– Ako postoji cijeli paket, onda će naši građani, čak i ako je cijena nešto viša, posegnuti za domaćim proizvodom jer mu vjeruju i svjesni su da to ima širi učinak na sve nas – istaknuo je.

Na pitanje o očekivanoj blagdanskoj potrošnji odgovorio je kako je još uvijek teško iznositi konkretne prognoze, no s obzirom na kontinuirani rast potrošnje očekuje se da će ona i ove godine biti velika.

Posebno je naglasio višestruke koristi koje kupnja domaćih proizvoda donosi društvu.

– Domaći proizvod treba odabrati zato što čuva naše gospodarstvo, zato što gradi naše škole, naše vrtiće i naše ulice. Nemjerljive su koristi od kupnje domaćeg proizvoda, od demografskih i socioloških do gospodarskih. Nema razloga zbog kojeg ne bismo birali domaći proizvod ako postoji domaća alternativa.

Od recepture babe Zore do polica velikih trgovačkih lanaca

Među izlagačima je i Zorina mast, prepoznatljiv hrvatski kozmetički brend koji je iz malog obiteljskog poslovanja prerastao u tvrtku čiji su proizvodi danas dostupni u gotovo svim maloprodajnim lancima.

Marko Ugrčić, voditelj marketinga Zorine masti, istaknuo je kako iza uspjeha brenda stoje autentičnost, obiteljska tradicija i povjerenje kupaca.

– Zorina mast stvarno je primjer malog obiteljskog biznisa koji se pretvorio u nešto veliko. Od originalne Zorine masti, spravljene prema tradicionalnoj recepturi babe Zore iz Dugopolja, došli smo do brenda koji je danas prisutan u gotovo svim maloprodajnim lancima s 35 proizvoda i 12 poklon-paketa – kazao je.

Dodao je kako je upravo obiteljska priča bila njihova najveća prednost u iznimno konkurentnoj kozmetičkoj industriji.

– Konkurencija je zaista ogromna, ali mi vjerujemo u naše proizvode. Riječ je o izuzetno kvalitetnim formulacijama koje se oslanjaju na prirodu, tradiciju i znanost. Zorina mast zapravo je spoj tih triju temeljnih vrijednosti brenda.

Jedan od najvećih izazova tijekom godina bio je zadržati kvalitetu i povjerenje kupaca koji su za ovaj proizvod znali i prije nego što se pojavio na policama trgovina.

Ugarčić je najavio i planove za širenje poslovanja na regionalno tržište, o kojima će se više znati uskoro.

Hrvatska baština kao inspiracija za kozmetiku koja je stigla i do britanskog Voguea

Svoju priču na akciji predstavila je i Jelena Bikić iz brenda Illirica, koji već deset godina razvija prirodnu kozmetiku inspiriranu hrvatskom kulturnom baštinom i prirodnim bogatstvima.

– Cijela priča s kojom smo krenuli bila je promocija hrvatskog kulturnog nasljeđa i naših prirodnih bogatstava. Sva kozmetika koju radimo temelji se na prirodnim biljnim i eteričnim uljima, a vizualni identitet naših proizvoda inspiriran je hrvatskom baštinom – ispričala je Bikić.

Poslovanje je, kaže, započelo na krilima entuzijazma, uz velika ulaganja u kvalitetu proizvoda, ali i njihovu prezentaciju.

Da je takav pristup bio uspješan, pokazala su i međunarodna priznanja koja su počela stizati već nakon dvije godine poslovanja.

– Nekoliko smo puta zaredom izlazili u britanskom Vogueu, počeli raditi s nekim stvarno velikim tvrtkama i dobivali priznanja za održivost. Lijepo je vidjeti da, kada se u nešto stvarno uloži trud i razvije dobra priča, to ipak bude prepoznato – kazala je.

Od ličkih jabuka do domaćih rakija i likera

Iz Gračaca je u Split stigla i Božica Budiša, vlasnica destilerije Sokol, čija je poslovna priča nastala povezivanjem poljoprivrede, turizma i proizvodnje domaćih pića.

Na obiteljskom imanju u Lici, uz nekoliko stotina stabala jabuka u Smiljanu kod Gospića, razvili su proizvodnju sokova, a potom i rakija i likera.

– Kada su jabuke došle na rod, došli smo na ideju da proizvodimo vlastiti sok. Povukli smo sredstva iz europskih fondova za liniju za proizvodnju soka, ali smo došli i na ideju da od jabuka proizvodimo rakiju koja nam služi kao baza za naše likere. Na taj smo način željeli zaokružiti priču – objasnila je Budiša.

Ističe kako malim proizvođačima nije jednostavno izboriti se za mjesto na tržištu, zbog čega posebnu pozornost posvećuju kvaliteti i izravnom kontaktu s kupcima.

– Mi smo mala destilerija i malim količinama želimo kupcima garantirati kvalitetu. Ne idemo na masovnost. Nastojimo se promovirati kroz društvene mreže i različite marketinške alate, ali i na ovakvim sajmovima, gdje možemo biti u izravnom kontaktu s kupcima.

Za razliku od velikih proizvođača, dodaje, mali poduzetnici nemaju previše prostora za pogreške.

– S godinama smo naučili ispravljati pogreške u hodu i radimo to jako brzo jer nemamo taj luksuz da previše griješimo.

U vremenu digitalizacije Splićani se vraćaju fizičkim fotoalbumima

Da domaći proizvodi nisu isključivo hrana, piće i kozmetika, pokazuje i primjer splitskog obiteljskog obrta Dalmacija papir, koji se na akciji predstavlja personaliziranim fotoalbumima za različite prigode.

Iva Vučemilović-Šimunović iz Dalmacija papira ispričala je kako njezina obitelj posluje više od 30 godina, a s vremenom se prilagođavala novim zahtjevima tržišta.

Posebno su traženi personalizirani albumi za djevojačke večeri, krštenja, pričesti, krizme, ali i obiteljski albumi namijenjeni bakama i djedovima.

– Djevojke kupe mali jednokratni fotoaparat, fotografiraju se tijekom djevojačke večeri, a onda zajedno slože fotografije i poklone ih mladenki. To je jedna jako lijepa, topla i personalizirana stvar koja toj ženi ostaje za cijeli život – ispričala je.

Unatoč sveprisutnoj digitalizaciji, primjećuje da se ljudi sve više vraćaju fizičkim fotografijama i opipljivim uspomenama.

– Imali smo dosta situacija u kojima su se ljudima pokvarili mobiteli ili prijenosna računala, a onda su nam plakali i pitali se zašto prije nisu razvili fotografije. Svjesna sam da digitalizacija ide jako brzo i da od toga ne možemo pobjeći, ali ipak je nešto opipljivo ono čemu bismo svi trebali težiti.

Osvrnula se i na sve veću primjenu umjetne inteligencije u grafičkom dizajnu. Iako takvi alati ubrzavaju rad, kaže kako brojni kupci i dalje traže originalnost, spontanost i ljudsku kreativnost.

– Umjetna inteligencija ubrzava naš način rada, ali još uvijek nije došla do one razine na kojoj može prenijeti tu emociju.

Riblje delicije i crni rižot iz staklenke

Na štandovima u Jokeru mogu se pronaći i brojni domaći riblji proizvodi. Brend PepeFish predstavio je slane srdele i inćune, paprike punjene inćunima, dimljene dagnje i kozice, salatu od hobotnice, ali i novi proizvod – temeljac za pripremu crnog rižota.

– Dobijete staklenku i sadržaj samo skuhate kod kuće zajedno s rižom i imate vrhunski proizvod – kazao je Živko Dražin.

Među najtraženijim proizvodima izdvojio je dimljene dagnje i kozice, temeljac za crni rižot te salatu od hobotnice.

Ovakve promotivno-prodajne akcije, ističe, proizvođačima omogućuju dodatnu vidljivost i priliku da svoje proizvode predstave novim kupcima.

Viški likeri osvojili devet medalja na Sabatini

S Visa je u Split stigla i Poljoprivredna zadruga Vis, koja uz stoljetnu tradiciju proizvodnje vina posljednjih godina razvija i proizvodnju likera od otočnih sastojaka.

– Baza nam je loza, a uz nju koristimo bilje i citruse isključivo s otoka. Osim što su kupci prepoznali našu kvalitetu, ove godine prepoznala ju je i struka. Na Sabatini 2026. godine dobili smo devet medalja, jednu veliku zlatnu i osam zlatnih medalja za naše likere – kazala je predstavnica zadruge.

U ponudi imaju klasične likere poput rogačice i orahovice, ali i nešto neobičnije okuse koje kupci imaju priliku kušati.

Predstavnica zadruge otkrila je i kako prošle godine nisu uspjeli sudjelovati na akciji zbog vremenskih neprilika i otkazivanja brodske linije.

– Koliko otok ima prednosti za život, toliko ima i mana, pogotovo u zimsko vrijeme – kazala je.

Raznolike priče domaćih proizvođača okupljenih u Jokeru pokazuju koliko se iza pojedinog hrvatskog proizvoda krije rada, obiteljske tradicije, kreativnosti i poduzetničkog truda.

Splićani koji žele podržati domaće proizvođače i pronaći originalne božićne poklone akciju „Darujmo hrvatsko“ mogu posjetiti danas do 21 sat u prizemlju trgovačkog centra Joker.