Daruj krv, spasi život: Torcida Brda organizira akciju u Splitu

Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Split u suradnji s DDK Torcida Brda organizira akciju dobrovoljnog darivanja krvi.

Akcija će se održati u subotu, 1. kolovoza 2026. godine, od 9 do 14 sati u prostoru ŠRC Brda (kod teniskih terena), Širokobriješka 1 u Splitu.

- Pozivamo sve ljude dobre volje da se odazovu ovoj plemenitoj akciji i svojim darom pomognu u osiguravanju dovoljnih zaliha krvnih pripravaka za pacijente Kliničkog bolničkog centra Split.

Unaprijed zahvaljujemo na svakoj vašoj zlatnoj kapi -priopćili su iz GDCK.

Krv mogu darovati sve zdrave osobe u dobi od 18 do 65 godina.