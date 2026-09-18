DARUJ KRV, SPASI ŽIVOT Policija poziva građane na veliku akciju u Mravincima

Klub dobrovoljnih darivatelji krvi Policijske uprave splitsko-dalmatinske poziva sve na akciju darivanja krvi koja će se održati u ponedjeljak i utorak 21. i 22. rujna 2026. u vremenu od 8 do 14 sati u prostorijama Jedinice specijalne i interventne policije u Mravincima.

Tradicionalna akcija darivanja koja se organizira svake godine u rujnu dio je obilježavanja Dana policije i blagdana svetog Mihovila. Klub je osnovan 1997. godine, a članovi Kluba su policijski i državni službenici Policijske uprave splitsko-dalmatinske, članovi njihovih užih obitelji te umirovljeni službenici.

U Policijskoj upravi splitsko-dalmatinskoj darivanje krvi je dugogodišnja tradicija kojoj se svake godine priključuje sve veći broj mlađih kolegica i kolega.

"Ovim putem pozivamo sve građane, darivatelje i one koji to žele postati da prihvate poziv, dođu u Mravince i daruju krv jer svaka kap krvi znači život!", poručuju iz PU SD.