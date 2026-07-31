Darko Bajo ponovno u žutom dresu, sezonu posvetio neprežaljenom Grgi

Košarkaški klub Split nastavlja slagati momčad za novu sezonu, a na Gripe se nakon četiri godine vraća Darko Bajo. Dvadesetsedmogodišnji krilni centar, visok 208 centimetara, potpisao je ugovor sa Žutima i ponovno će odjenuti dres kluba iz kojeg je otišao u inozemstvo.

Bajo je nakon odlaska iz Splita karijeru nastavio u Njemačkoj, dok je posljednje dvije sezone proveo u Beču. Kako je poručio nakon potpisa ugovora, poziv s Gripa nije mogao odbiti. "Otkad sam otišao iz Splita, imao sam osjećaj kao da moj posao tu nije gotov. Želim se zahvaliti trenerima i upravi na povjerenju, dat ću sve od sebe i jedva čekam da se vidimo. Grga, ova sezona je za tebe", rekao je Bajo.

Posebna posveta Anti Grgureviću

Posljednja rečenica njegove poruke posebno je emotivna. Bajo je imao blizak odnos s prerano preminulim Antom Grgurevićem, legendom splitske košarke koja je ostavila dubok trag na Gripama.

Upravo zbog toga Bajo je za svoj povratak odabrao dres s brojem 14. Riječ je o istom broju koji je Grgurević nosio tijekom svoje posljednje igračke sezone.