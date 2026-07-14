Dario Šimić izlazi na slobodu: USKOK nije zatražio istražni zatvor

Dario Šimić izlazi na slobodu nakon što je u utorak ujutro uhićen i s lisicama doveden na ispitivanje. USKOK za njega, kao ni za ostale osumnjičenike u ovom slučaju, nije zatražio određivanje istražnog zatvora jer, kako je priopćeno, za to nije bilo zakonske osnove.

Šimić je u ovom postupku označen kao drugookrivljeni, a istraga se vodi protiv ukupno troje hrvatskih državljana zbog sumnje u zlouporabu položaja i ovlasti te poticanje na zlouporabu položaja i ovlasti.

Sumnja se na pogodovanje pri izdavanju rješenja

USKOK je, na temelju kaznene prijave PNUSKOK-a i Službe za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta Split, donio rješenje o provođenju istrage protiv osoba rođenih 1962., 1975. i 1971. godine.

Prema navodima istražitelja, drugookrivljeni je od rujna 2020. do 23. rujna 2021. godine u Šibeniku i Tisnom, osobno i posredstvom trećeokrivljenog, od službenice Šibensko-kninske županije navodno tražio izdavanje rješenja za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu protivno uvjetima propisanima Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti.

Sumnja se da je trećeokrivljeni stupio u kontakt sa službenicom te dogovorio njezin sastanak s drugookrivljenim, nakon čega je podnesen zahtjev za izdavanje rješenja.

Kamp se navodno nalazio izvan građevinskog područja

USKOK tvrdi da su osumnjičeni znali kako se katastarske čestice za koje se tražilo rješenje nalaze izvan granica građevinskog područja, da se na njima ne može graditi kamp te da ondje nije postojao uređeni kamp koji ispunjava propisane minimalne uvjete i uvjete za kategorizaciju.

Prvookrivljena je potom, kako se sumnja, 21. rujna 2021. godine sastavila zapisnik o očevidu u kojem je neistinito navela da je sa suradnicom obavila očevid u objektu drugookrivljenog.

Nakon toga donijela je rješenje kojim se odobrava pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu te se utvrđuje da objekt ispunjava uvjete za kategoriju označenu s dvije zvjezdice. Rješenje je, prema sumnjama USKOK-a, preuzeo trećeokrivljeni i predao ga drugookrivljenom.

Nitko od osumnjičenih ne ide u istražni zatvor

USKOK sucu istrage nije predložio određivanje istražnog zatvora ni protiv jednog okrivljenika, uz obrazloženje da za takvu mjeru nije bilo osnove. Šimić će se stoga u nastavku postupka braniti sa slobode.

