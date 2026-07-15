Dario Drežnjak vratio se u Zadar, potpisao ugovor do kraja sezone 2026./2027.

Hrvatski košarkaški reprezentativac Dario Drežnjak novi je igrač KK Zadar. Krilni centar vraća se u klub u kojem je ostvario najveće uspjehe dosadašnje karijere te će nositi plavo-bijeli dres najmanje do kraja sezone 2026./2027.

Drežnjak je profesionalnu karijeru započeo u Širokom, a potom je tri sezone proveo u Zadru. U tom razdoblju osvojio je dva naslova prvaka Hrvatske i Kup Krešimir Ćosić, ostavivši zapažen trag u redovima Zadrana.

Nakon odlaska iz Zadra tijekom jedne je sezone promijenio tri kluba. Nastupao je za talijanske Napoli Basket i Vanoli Cremonu te ciparski Keravnos.

Prošlu sezonu započeo je u španjolskom Rio Breoganu, a zatim se vratio u Hrvatsku i potpisao za Split. Sa splitskim klubom osvojio je Kup Krešimir Ćosić.

Povratkom u Zadar, Drežnjak će ponovno biti dio momčadi s kojom je ranije osvojio dva naslova prvaka Hrvatske, a ugovor s klubom potpisao je do kraja sezone 2026./2027.