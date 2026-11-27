Advent u Splitu već je u punom jeku, a građane svakodnevno čekaju mnogobrojna iznenađenja koja će im uljepšati blagdane. Današnje je popodnevne sate uz Đardin oplemenio zvuk limene glazbe, a iza sjajnog božićno-hajdučkog miksa stoji Kulturno-glazbeno društvo (KGD) „Mosor“.

Sjajni ljubitelji i izvođači limene glazbe iz Klis-Kose njeguju glazbenu tradiciju ovog kraja već oko 90 godina. Društvo redovito nastupa na lokalnim manifestacijama u Klisu i okolici, a u srpnju 2026. obilježilo je i svoj veliki jubilej koncertom na Trgu Megdan. Glazbenici su nam otkrili da njihovi najmlađi današnji članovi imaju samo dvanaest godina, a ima i veterana čije bi koncerte bilo teško i izbrojiti.

Od elegantnog ritma koračnica preko „Zvončića“ i hajdučkog miksa na krilima „Bili su bili vrhovi planina“, Splićani su mogli uživati u prekrasnoj izvedbi KGD-a „Mosor“, što je sjajna uvertira za bogat kulturno-umjetnički adventski dan.