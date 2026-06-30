Đardin ponovno miriše na Dalmaciju: Počinje 36. sajam autohtonih proizvoda "Dalmacijo, sve ti cvitalo..."

Perivoj Đardin u samom srcu Splita ponovno će postati mjesto susreta tradicije, domaćih okusa, kreativnosti i zajedništva. Od 29. lipnja do 7. srpnja 2026. godine održava se 36. sajam autohtonih proizvoda "Dalmacijo, sve ti cvitalo...", manifestacija koja već dugi niz godina okuplja proizvođače iz svih krajeva Hrvatske.

Svečano otvaranje sajma održat će se u utorak, 30. lipnja, u 18 sati, a posjetitelji će tijekom trajanja manifestacije Đardin moći posjetiti svakoga dana od 10 do 22 sata.

Bogata ponuda domaćih proizvoda

Tijekom devet dana sajma posjetitelji će moći uživati u bogatoj ponudi autohtonih proizvoda. Na štandovima će se naći maslinova ulja, vina, likeri, med i pčelinji proizvodi, bio slastice, sirevi, pršut, panceta, kulen, namazi, fritule, palačinke, ali i rukotvorine domaćih umjetnika, antikviteti, suveniri, prirodna kozmetika i umjetnički predmeti.

Sajam je i ove godine prilika za promociju domaćih proizvođača, tradicijskih obrta i kulturne baštine, a organizatori posebno ističu važnost podrške lokalnim kreativcima, obrtnicima i malim proizvođačima. Program otvorenja, 30. lipnja, donosi nekoliko zanimljivih sadržaja. Od 18 do 21 sat održat će se Noć vinila uz Božu Gabrića, a u istom terminu Udruga Sunce organizira Sajam razmjene, na kojem će posjetitelji moći razmijeniti do pet predmeta.

U programu će sudjelovati i Udruga Sindrom Down 21 Split, dok će se Centar Fabula i "Naša dica" predstaviti svojim aktivnostima i rukotvorinama.

Naglasak na uključivosti i održivosti

Ovogodišnje izdanje sajma posebno naglašava uključivost, održivost i društveno odgovorno djelovanje. Udruga Sindrom Down 21 Split imat će poseban prostor na sajmu, gdje će izložiti svoje rukotvorine i prepoznatljive šaljive čarapice. U sklopu sajma sudjelovat će i Centar Fabula s rukotvorinama "Naše dice", djece iz centra grada Splita koja ljeto provode dalje od ekrana, u stvaralaštvu, druženju i slavlju tradicije.

Suradnjom s Udrugom Sunce manifestacija će promovirati održivi razvoj i odgovorno ponašanje prema okolišu. Sajam razmjene poticat će ponovnu uporabu predmeta, smanjenje otpada i razvoj navika kružnog gospodarstva.

Više od sajma

"Dalmacijo, sve ti cvitalo..." nije samo sajam proizvoda, već događaj koji povezuje tradiciju, lokalno gospodarstvo, turizam, društvenu solidarnost i održivost. Organizatori pozivaju građane Splita, goste grada i turiste da posjete Perivoj Đardin, podrže domaće proizvođače, udruge i ustanove te uživaju u domaćim okusima, kreativnosti i dobroj energiji u srcu grada.

Organizator manifestacije je Centar Fabula.