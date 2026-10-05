"Dao Bog da Hrvatskoj svi žele ono što joj ja želim"

Hrvatska nogometna reprezentacija u utorak od 20:45 na Poljudu protiv Španjolske igra utakmicu četvrtog kola skupine A3 Lige nacija. Bilićeva momčad u susret ulazi nakon teškog 0:7 poraza od Engleske u Rijeci, najtežeg u povijesti hrvatske reprezentacije.

Nakon tri odigrana kola Hrvatska ima tri boda, dok Španjolska u Split dolazi kao vodeća reprezentacija skupine s maksimalnih devet bodova. Španjolci su u posljednjem kolu pobijedili Češku 3:1.

Utakmicu na Poljudu na konferenciji za medije najavili su izbornik Slaven Bilić i kapetan Luka Modrić, a očekivano je najveći dio razgovora bio posvećen debaklu protiv Engleske i reakciji koju Hrvatska mora pokazati pred domaćom publikom.

Bilić je poručio kako se poraz 0:7 ne može i ne treba zaboraviti. Igračima je rekao da takve utakmice ostaju zapisane za cijeli život te da im moraju poslužiti kao upozorenje svaki put kada pomisle da će nešto biti lako. Upravo zato od momčadi protiv Španjolske očekuje snažnu reakciju.

Svjestan je da Hrvatsku čeka najteži mogući protivnik, aktualni svjetski prvak, ali upravo u tome vidi priliku da reprezentacija pokaže drugačije lice. Posebno je istaknuo Poljud i atmosferu koju očekuje u Splitu, kazavši kako angažman hrvatskih igrača mora biti takav da se osjeti sve do Kineskog zida – i to onoga u Kini.

Izbornik nije skrivao ni ljutnju zbog načina na koji je njegova momčad izgledala protiv Engleske. Naglasio je da problem nije samo rezultat nego nedostatak energije te podsjetio da je recept hrvatske reprezentacije još od 1994. isti: maksimalan angažman, fokus i izvršavanje zadataka, nakon čega do izražaja dolazi individualna kvaliteta.

Govoreći o povratku na Poljud, Bilić je istaknuo kako je Split njegov grad, mjesto u kojem živi i gdje je za njega sve počelo. Od igrača očekuje da od prve sekunde svojim nabojem dodatno podignu publiku, naglašavajući kako oni sami vrlo dobro znaju što nakon ovakvog poraza moraju napraviti.

Osvrnuo se i na kritike da u drugom mandatu pokazuje manje hrabrosti kada je riječ o mlađim igračima. Bilić smatra da je Hrvatska kroz utakmice protiv najjačih reprezentacija dobila odgovore koje je tražila uoči budućih kvalifikacija. Posebno je izdvojio Perišića, Modrića i Kovačića, za koje je rekao da su protiv Engleske, unatoč tome što pripadaju najstarijim igračima momčadi, pokazali najviše energije.

Odgovornost za težak poraz preuzeo je na sebe. Hrvatska je, prema njegovim riječima, u obrani stajala predaleko od suparnika, bila previše pasivna i Englezima ostavljala previše vremena na lopti. Naglasio je kako Engleska taktički nije radila ništa bitno drugačije nego protiv drugih reprezentacija, ali je hrvatska pasivnost dovela do potpunog raspada.

Na kraju konferencije Bilića su pitali i o političkim igrama koje se, prema pitanju novinara, vode oko njegova imena te pričama o svjesnom sabotiranju reprezentacije. Izbornik je rekao kako takve stvari ne čita te da ga nakon poraza 0:7 ne iznenađuje otvaranje različitih priča i frontova. Poručio je da ga takvi napisi ne mogu destabilizirati niti demotivirati, već ga mogu samo dodatno naljutiti.

„Ja to ne čitam. Pretpostavljam da ova situacija otvara bezbroj kombinacija i frontova, dobronamjerne kritike i takve ljude. Znam da se piše, Bože moj, na 7:0 kreću takve stvari. Ne mogu me destabilizirati, ne mogu me demotivirati, mogu biti samo ljući. Dabogda svi željeli Hrvatskoj ono što ja želim.“