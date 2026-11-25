"Dao bih svoj život da saznam gdje je moja kći. Nikada se prije ovakvo što nije dogodilo", rekao je za Jutarnji list Ivica Perić, otac nestale 43-godišnje Martine Perić.

Martina je nestala 16. studenoga na području Trnja. Otac, koji ne živi u Zagrebu, posljednji se put s njom čuo dan prije, telefonski i putem poruka.

– Moja kći živi sama u svom stanu. U Zagrebu je već 25 godina, završila je hrvatski jezik i komparativnu književnost na Filozofskom fakultetu, a poslije je i doktorirala. Već tri godine radi kao lektorica u časopisu "Vijenac" Matice hrvatske – otkrio je otac za Jutarnji list.

Nakon njezina nestanka obitelj je primijetila da u stanu nema Martinina crvenog putnog kofera i velikog crnog ruksaka. Nema, kaže, ni njezine tamnoplave prošivene bunde.

– Nadam se da nije nešto "puklo", da nije otišla u neku vjersku organizaciju. Molimo sve koji imaju bilo kakve informacije o Martini da se jave policiji – poručio je potreseni otac.

Martina je visoka 168 centimetara, ima smeđu kosu, plave oči, ovalno lice i nešto je jače građe.

Informacije o nestaloj možete dojaviti u najbližu policijsku postaju, na broj 192 ili putem e-maila nestali@nestali.hr.