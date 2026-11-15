Dante Stipica nakon spektakla u Hamburgu: "Nitko od nas ne može ni zamisliti što je Vušković prošao. Zaslužio je i više"

Hajduk je remijem protiv HSV-a (1:1) zaključio prijateljski susret u Hamburgu, no rezultat je ovoga puta ostao u drugom planu. Gotovo 50 tisuća gledatelja na Volksparkstadionu svjedočilo je emotivnom povratku Marija Vuškovića na nogometni teren nakon četiri godine izbivanja. Nakon utakmice svoje dojmove iznio je vratar Hajduka Dante Stipica, koji nije skrivao ponos zbog sudjelovanja u ovom posebnom događaju.

Bijeli su poveli u 44. minuti pogotkom Martína, dok je HSV u 81. minuti preko Jatte stigao do izjednačenja i konačnih 1:1. Hajdukov vratar Dante Stipica istaknuo se s nekoliko odličnih obrana, a nakon susreta posebno se osvrnuo na atmosferu i povratak Marija Vuškovića.

"Nitko od nas ne može ni zamisliti koliko mu je bilo teško"

"Ja sam izuzetno ponosan što smo mogli biti dio ove velike atmosfere. Posebice zbog ove prigode koju je Vuška zaslužio. Mislim da nitko od nas ne može ni približno zamisliti koliko je to bilo teško vrijeme za njega. Želim mu svu sreću da nastavi tamo gdje je stao", rekao je Stipica. Posebno je naglasio koliko mu znači što je Hajduk imao priliku nastupiti pred velikim brojem gledatelja u Hamburgu. "Na ovakvom stadionu stvarno je velika čast doći, odigrati utakmicu i predstaviti Hajduk u jednom lijepom svjetlu. Prezadovoljan sam kako kao momčad djelujemo", poručio je Hajdukov vratar.

"Mario je zaslužio i više od ovoga"

Na pitanje kako se Vušković osjećao pred gotovo 50 tisuća gledatelja koji su došli podržati njegov povratak, Stipica je istaknuo da mladi nogometaš zaslužuje ogromnu podršku. "Ne znam što mu je bilo u glavi, ali mislim da je on, nevažno koliko je ljudi bilo, zaslužio i više da ga dođu podržati. Vjerujem da ga podržava i puno više ljudi. Došli su i naši navijači iz Hrvatske, tu je bila Torcida. To je jedan prekrasan ambijent koji je Mario baš zaslužio i neka uživa u tome", kazao je Stipica.

Hajduk se okreće Lokomotivi

Nakon prijateljskog susreta u Hamburgu, Hajduk se vraća u Split, a sljedeći izazov Bijelima bit će gostovanje kod Lokomotive na Maksimiru. Stipica smatra da je utakmica protiv HSV-a bila korisna i za ostatak momčadi, posebno mlađe nogometaše koji su dobili priliku osjetiti atmosferu velikog europskog stadiona. "Ovo smo odradili. Bila je to prijateljska utakmica koja nam je super došla da neki igrači, pa čak i mladi koji su išli s nama, osjete ovo. Jedva čekamo da nam se reprezentativci vrate i da opet kao jedna jaka grupa nastavimo naš put", zaključio je Dante Stipica.