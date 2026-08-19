Danima traje drama Šibenčanke nakon videa o požaru u Omišu: Ljudi šalju mejlove njezinim sponzorima, firme odgovaraju

Influencerica Meri Banovac, javnosti godinama poznata kao Meri Goldašić, posljednjih se dana našla u središtu velike rasprave na društvenim mrežama nakon što je objavila video koji su brojni korisnici protumačili kao ismijavanje izvještavanja o požarima koji su pogodili Dalmaciju.

Video je brzo izbrisala i potom se javno ispričala, no priča se do tada već proširila izvan TikToka. Snimka je završila na Redditu, pokrenuti su pozivi na bojkot, korisnici su počeli kontaktirati brendove s kojima je Banovac surađivala, a na jednom od hrvatskih subreddita otvorena je i posebna tema u kojoj se prate reakcije kompanija.

Što se zapravo dogodilo i kako je nekoliko sekundi TikToka preraslo u višednevnu internetsku dramu?

Sve je počelo videom na TikToku

Banovac je na svom TikTok profilu objavila kratki video uz viralni audio nastao iz televizijskog izvještaja o požaru u Bronxu.

Uz video je napisala: "Moj fyp zadnjih dana."

Objava je stigla u posebno osjetljivom trenutku, nakon velikih požara u Dalmaciji i teškog požara na omiškom području.

Iako je video ubrzo nestao s njezina profila, drugi korisnici već su ga bili spremili. Snimka je završila na Redditu, gdje je jedna od prvih objava o njoj prikupila stotine reakcija. Autor Reddit objave također je naveo da je originalni opis bio "moj fyp zadnjih dana".

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli MERI (@meri.banovac)

Korisnici su Banovac optuživali da tragediju koristi kao materijal za sadržaj i dosege na društvenim mrežama. Rasprava se vrlo brzo preselila i na pitanje njezinih poslovnih suradnji.

Krenuli pozivi na bojkot

Već 16. kolovoza na subredditu Kokosinjac pojavila se zasebna objava s pozivom na bojkot influencerice.

Korisnike se pozivalo da sporni video šalju medijima i kompanijama koje surađuju s Banovac te da u komentarima označavaju njezine sponzore. Objava je prikupila više od 500 pozitivnih glasova.

Uslijedio je još konkretniji potez.

Objavljen je predložak e-maila koji su korisnici mogli kopirati i poslati kompanijama. Uz njega je objavljen niz kontakata različitih brendova, a u poruci se od kompanija tražilo da se očituju o suradnji s Banovac nakon spornog videa.

Pojavio se čak i poziv na masovno prijavljivanje njezina profila.

Situacija je tako u samo nekoliko sati od kritiziranja jednog videa prerasla u organizirani pokušaj dijela korisnika društvenih mreža da izvrše pritisak na kompanije povezane s influencericom.

Meri se ispričala

Nakon eskalacije Banovac se oglasila isprikom.

Navela je da je objavila video koji je bio "potpuno nepromišljen i neprimjeren" s obzirom na tragediju koja se dogodila te da ga je nekoliko minuta nakon objave sama uklonila.

Poručila je i da joj nije bila namjera ismijavati tragediju niti ljude koji su njome pogođeni, ali da njezina namjera ne mijenja činjenicu da je pogriješila.

"Trebala sam razmisliti prije nego što sam stisnula 'objavi'", poručila je, uz ispriku svima koje je video povrijedio.

O njezinoj isprici i pozivima sponzorima da preispitaju suradnju izvijestili su potom i hrvatski mediji.

No ni isprika nije zaustavila raspravu.

Prvu ispriku zamijenila drugom

Dodatnu pažnju izazvala je činjenica da je Banovac prvotno objavila nešto dužu ispriku.

U njoj je spomenula da je još prije objave spornog videa bilo dogovoreno njezino sudjelovanje u humanitarnoj akciji za pomoć ljudima pogođenima požarima, naglašavajući pritom da to ne navodi kao opravdanje za svoj postupak.

Prva verzija isprike zatim je nestala, a Banovac je objavila novu, kraću verziju. U njoj više nije bilo dijela o humanitarnoj akciji.

Na Redditu je i sama isprika dočekana izrazito negativno. Dio korisnika dovodio je u pitanje tvrdnju da je Banovac sama shvatila da je pogriješila, smatrajući da je reagirala tek nakon negativnih reakcija.

Korisnici počeli objavljivati odgovore brendova

Priča je zatim dobila novi nastavak.

Na Redditu je otvorena posebna tema u kojoj korisnici prikupljaju odgovore kompanija kojima su slali prigovore. Moderatori su potom otvorili i "megathread" kako bi se na jednom mjestu pratili novi događaji vezani uz Banovac.

Prema odgovorima koje su korisnici objavili na Redditu, Mlinar je naveo da s Banovac trenutačno nema aktivnu suradnju te da su posljednji put surađivali prošle godine. ZAKS je, prema istom izvoru, također odgovorio da trenutačno nisu u partnerskom odnosu, dok je Vision & Buzz naveo da Banovac nije njihova ambasadorica i da trenutačno ne surađuju.

Najviše pozornosti privukao je odgovor koji se pripisuje Vichyju odnosno L'Oréalu. Prema objavi korisnika Reddita, kompanija je navela da preispituje suradnju s Banovac.

DI Ceramics je, prema istoj temi, odgovorio da ne podržava sadržaje kojima se umanjuju ljudske tragedije, ali i naglasio da odluke o suradnjama donosi interno, a ne pod pritiskom javnosti.

Važno je naglasiti da je riječ o odgovorima i screenshotovima koje objavljuju korisnici Reddita. Nismo pronašli potvrdu da je neki od navedenih brendova zbog ovog slučaja već raskinuo aktivni ugovor s Banovac.

Od TikToka do višednevne internetske krize

Tako je kratki video koji je vrlo brzo uklonjen s originalnog profila nastavio živjeti na drugim platformama.

Najprije se proširila snimka, zatim su uslijedile kritike, pa pozivi na bojkot i kontaktiranje kompanija. Banovac se ispričala, zamijenila prvu verziju isprike drugom, a korisnici su potom počeli javno prikupljati odgovore brendova.

Jutarnji list izvijestio je da su se pojavili pozivi sponzorima i brendovima da preispitaju nastavak suradnje s njom.

Banovac se, inače, donedavno javno predstavljala kao Meri Goldašić. Nakon razvoda od Jurice Goldašića ovog je ljeta na društvenim mrežama vratila djevojačko prezime Banovac.

Tri dana nakon sporne objave priča tako više nije samo rasprava o tome je li jedan TikTok bio neukusan. Pretvorila se u primjer koliko brzo pogrešna objava može prerasti u reputacijsku krizu kada osoba svoj posao i komercijalne suradnje velikim dijelom gradi upravo na društvenim mrežama.