Danima se traži ovaj divni pas koji je nestao na području Kaštela. Vlasnici nude 2000 eura nagrade

Na području Orlova gnijezda iznad Kaštel Kambelovca nestao je pas pasmine shiba inu imena Khai i vlasnici ga traže već danima. Prema riječima vlasnika, pas je nakon pada s litice najvjerojatnije odlutao te mu se od tada gubi svaki trag.

Područje nestanka pretražili su vatrogasci, pripadnici HGSS-a, kao i dronovi, no potraga zasad nije dala rezultate. Vlasnici navodi kako je Khai u trenutku nestanka imao ogrlicu u boji svoje dlake.

Mole se svi građani, planinari i šetači koji se kreću tim područjem ili u okolici Kaštel Kambelovca da obrate pažnju i jave se u slučaju bilo kakve informacije o psu.

Za nalaznika je ponuđena novčana nagrada u iznosu od 2.000 eura. Svi koji imaju bilo kakvu informaciju mogu se javiti vlasniku na kontakt broj: 099 634 9331.